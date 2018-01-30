Куда пропали деньги «военного сбора» на Украине

30 Янв. 2018 2018-01-30T14:56:13+03:00

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Одним из первых решений новых украинских властей в 2014 году было введение так называемого «военного сбора», который планировали направлять для удовлетворения нужд Вооруженных Сил. С заработка каждого работающего украинца государство вычитало 1,5% на эти нужды. Спустя почти четыре на Незалежной задумались, а что же было сделано на собранные деньги. Тем более, что для Украины суммы оказались весьма немалые.

Начиная с лета 2014 года, в ВСУ в качестве военного сбора было перечислено 37,9 миллиардов гривен. В 2014-м сумма сборов составила 2,5 миллиарда гривен, в 2015 — 9 миллиардов, в 2016 — 11,4 миллиарда. За 2017 год сумма отчислений составила 15 миллиардов гривен.. Некоторые уже посчитали, умножив на нынешний курс, что это якобы составило почти 75 млрд. рублей. На самом деле, если учесть курс рубля в предыдущие годы, речь может идти примерно о 100 миллиардах рублей, а то и о бОльших финансовых потоках. Эксперты говорят, что на эти деньги можно было купить у США 2300 противотанковых комплексов «Джавелин», о которых грезят все эти годы украинские радикальные политики и военные. Или 16 американских истребителей F-16, или свыше 300 основных американских танков «Абрамс». А в танках Т-72 такой бронированный удав оказалась бы, как выразилась мартышка из одного популярного мультфильма, гораздо больше – около тысячи штук. Это очень немало, если учесть, что у России сейчас в войсках не более 3 тысяч боеготовых танков в войсках. Но ничего такого закуплено не было. Тогда куда ушли деньги?

Как выяснилось, никто на Украине не имеет понятия, как тратились и куда делись эти деньги. Народный депутат Украины Виталий Куприй занялся этим вопросом и ужаснулся: «Узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно. Они растворяются в бюджете. Их с таким же успехом могли использовать на пополнение Пенсионного фонда, у которого была дыра».

- Я провел собственное расследование. Выяснил, что деньги на обеспечение армии проходили через ряд одних и тех же фирм. А значит, это схема, которой руководит высшее руководство, - поделился Куприй с украинскими журналистами. - Например, 200 млн грн были перечислены компании за топливо, у которой его и в помине не было. Еще 280 млн грн ушли фирме, которая взамен ничего не предоставила. Расследования спустили на местные прокуратуры, и ничем оно не закончилось.

- Это очень удобно - никто и никогда не узнает, на что пошли деньги под эгидой тяжелого положения в стране, - резюмировал депутат.

То, что на Украине нынешние власти крадут так, как прежним и не снилось – ни для кого не секрет. Состояние дел можно резюмировать фразой из другого шедевра советской киноклассики: «Все уже украдено до вас». Можно еще припомнить добровольные сборы по 5 гривен с каждой СМС для Минобороны Украины. Воодушевленные свидомиты тоже вы первые месяцы СМСили по 5 гривен весьма щедро. Что стало с деньгами, тоже никто не знает. Рюкзачки, закупленные через сына Авакова и катера и беспрестанно ломающиеся санитарные машины с заводов Порошенко – это детские игрушки. Тут крадут миллиардами и деньги.

Но это воровство на Украине нам, как я думаю, можно только приветствовать. Если бы на Незалежной не крали так масштабно и беззастенчиво, то Донбассу пришлось бы гораздо туже.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В докладе, который представлен Совету Безопасности ООН, составленном экспертами Продовольственной и сельхозорганизации ООН и Всемирной продовольственной программы, отмечается, что в настоящее время нехватку продуктов на Украине испытывает 1,2 млн человек. И это лишь 26% от общего числа испытывающих нехватку продуктов. Безусловно, продуктов на Украине много, но у людей просто нет денег на их покупку. До 84% своих доходов украинцы тратят на оплату ЖКХ и покупку еды. Заявления о получении субсидии в прошлом году подали 8 млн семей, половина от количества всех семей на Украине.