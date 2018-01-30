Игорь Сечин: Менеджер — так я бы определил свое место

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:01:36+03:00

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Наращивая объемы

Недавно главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин посетил объекты компании в Германии. Даже если большинству немцев название «Роснефть» ни о чем не говорит, это не значит, что они не пользуются продукцией компании, сидя в самолете или за рулем своей машины. Ведь почти половина нефти, поставляемой в Германию, идет из России, а большая часть этого потока приходится на долю «Роснефти». Больше того, российская компания купила здесь несколько нефтеперерабатывающих заводов. Самое крупное приобретение — НПЗ Шведт, а также часть акций НПЗ компаний Miro и Bayernöl. В ближайшие годы «Роснефть» планирует вложить порядка 600 миллионов евро в развитие и модернизацию этих объектов.

- НПЗ в Шведте демонстрирует, как инфраструктура позволяет эффективно поставлять нефть с месторождений в Западной Сибири в центр Европы, обеспечить здесь эффективную переработку, приблизиться к рынку потребления, - сказал Игорь Сечин в разговоре с репортером FAZ. - Мы стремились к получению контроля в НПЗ Шведт, получили контрольный пакет акций, и считаем, что это один из наших самых успешных проектов в Европе.

Контрольный пакет акций «Роснефти» принадлежит российскому государству, а на остальные высокий спрос на рынке. Год назад 19,5 процентов акций компании выкупил сырьевой трейдер Glencore и катарским суверенным фондом, а недавно стало известно, что большая часть этого пакета отойдет китайской энергетической компании CEFC China Energy.

- У нас есть совместные проекты на территории Китая. В их адрес начиная с этого года мы будем поставлять дополнительные десять миллионов тонн нефти. Это четверть от предыдущих поставок, - комментирует Игорь Сечин. - Китай отличается ростом потребления. Мы будем использовать все возможности наших новых партнеров для наращивания работы с Китаем. Но тревог тут не должно возникать. В Европу мы стали поставлять значительно больше, 168 миллионов тонн в год. Мы верим в европейский рынок и будем стремиться удержать в нем свою долю.

Никакой политики

Немецких журналистов интересовали не только планы «Роснефти» в Германии, но и личность главы компании. Это и не удивительно, ведь Игорь Сечин успел поработать вице-премьером правительства РФ, а с 2012 года возглавляет динамично развивающуюся энергетическую корпорацию с 280 тысячами сотрудников, которая имеет деловые контакты со многими странами мира и является одним из важнейших налогоплательщиков России.

- Мне кажется, что я прожил уже несколько жизней, совершенно разных, - ответил Игорь Сечин на вопрос, считает ли он себя политиком или менеджером. - Поэтому сказать однозначно непросто. Но я думаю, что правильное определение – менеджер. Хорошее слово. Мне кажется, я бы определил свое место – менеджер.

Не склонен глава «Роснефти» и преувеличивать роль политики в нефтяном бизнесе.

- Здесь нет никакой политики, абсолютно. Нефтяной бизнес – конкурентный. Я убежден, что главное – это контрактные обязательства, - говорит Сечин. - 18 лет назад компания добывала четыре миллиона тонн нефти. Сегодня этот показатель составляет 281 миллион тонн. Неплохой результат.

Правда, политика все-таки не может не влиять на существование «Роснефти». Из-за санкций последних лет стоимость компании, по оценкам западных экспертов, снизилась до 55 миллиардов долларов.

- Надо учитывать, что факторы, которые привели к снижению стоимости – это политические решения, в частности ввод санкций против компании. Это абсолютно не экономический фактор, который воздействовал на капитализацию, - подчеркнул Игорь Сечин. - Настоящая стоимость «Роснефти» значительно выше. Мы считаем, что объективная оценка составляет примерно 130 миллиардов долларов. Исходим прежде всего из качества и объема ресурсной базы компании. Если вы будете сравнивать публичные мировые компании в нашем секторе, то увидите, что номер один по ресурсной базе – «Роснефть». Себестоимость нашей добычи – тоже очень конкурентная, тратим около трех долларов для добычи одного барреля нефти.

Тем временем

Восточная Германия за отмену санкций

Тема обоснованности санкций против России и той цены, которую платит за них немецкая экономика, все чаще становится предметом исследования для немецких журналистов. Так, Der Spiegel изучил мнения по этому вопросу властей и представителей бизнеса Восточной Германии, где связи с Россией традиционно крепки.

Предприятие с вековой историей Imo Leipzig пережило правление кайзера, Первую и Вторую мировые войны, разделение страны, но в 2017 объявило о банкротстве. В последние годы основные клиенты компании были из России, и когда ввели санкции, Imo Leipzig просто осталась без заказов.

- Из-за санкций страдают все. Это политика за счет третьих лиц, - говорит теперь уже бывший глава компании Вольфганг Топф.

Эта идея становится здесь все более популярной.

- Антироссийские санкции можно сравнить с мертвой лошадью, на которой никуда не уедешь. Проблема на Украине не решится с помощью «символической политики», за которую приходится расплачиваться немецким предприятиям, - уверен Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов.

Кстати

29 января рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг «Роснефти» до уровня Baa3 с прогнозом «стабильный». Таким образом рейтинг компании вернулся на уровень февраля 2015, когда он был понижен вместе с показателем России. Стоит отметить, что кредитный рейтинг «Башнефти» также был повышен до того же уровня.