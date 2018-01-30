Мединский отреагировал на попадание в санкционный список: «Ни в США, ни где-либо еще за рубежом у меня нет ни денег, ни имущества, ни каких-то интересов»

30 Янв. 2018 2018-01-30T19:15:12+03:00

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В этот вторник Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало новый санкционный список, в который вошло 210 представителей власти и бизнеса нашей страны. Среди них - весь кабинет министров, все руководители администрации президента включая помощников и советников Владимира Путина.

А так же многие бизнесмены, чье состояние (исходя из публичных источников), оценивается в миллиард долларов и более. На счет этого в Сети шутят - мол, взяли и переписали весь журнал Forbes за май.

Одним из фигурантов этого списка стал и Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Сразу после открытия отреставрированного читального зала в Российской государственной библиотеке глава Минкультуры России прокомментировал сложившуюся ситуацию:

«Эта... «номинация на санкции»? Да это признание, можно сказать, вдохновляет на свершения. А если серьезно, то свою жизнь я всегда связывал исключительно с Россией. Ни в США, ни где-либо еще за рубежом у меня нет ни денег, ни имущества, ни каких-то интересов. Поэтому наличие или отсутствие моей фамилии в упомянутом списке – это, честно, самое последнее, что меня интересует в этой жизни», - сказал министр культуры.