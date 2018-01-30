Западные СМИ - о "кремлевском докладе": Нужны "козлы отпущения"!

30 Янв. 2018 2018-01-30T19:29:46+03:00

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Тон зарубежных изданий после публикации минфином США "кремлевского доклада" в лучшем случае сдержанный, а то и откровенно разочарованный.

"Питер Харрелл, бывший чиновник по санкциям в администрации Обамы, сказал, что "откровенно разочарован" отказом администрации Трампа применить санкции "в день, когда директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия нацелилась на выборы в Конгресс 2018 года", - пишет The New York Times и приводит комментарий самого Харрела: "Если они хотят, чтобы у санкций был сдерживающий эффект, им нужно сделать более решительное заявление. Необходимо несколько "козлов отпущения", на которых они должны наложить санкции, чтобы дать понять, что администрация серьезно к этому относится".

"На деле попадание в список не вызовет никаких санкций со стороны США", - полагает журнал TIME.

"Администрация не стала вводить новые санкции против руководителей российского бизнеса, чего требовали многие конгрессмены и боялась московская деловая элита. В засекреченную версию должны были включить подробности о том, насколько эти люди близки к Путину и к его правящей элите, и любую информацию, проливающую свет на их коррупционную деятельность. В списке отсутствуют имена некоторых либерально настроенных высокопоставленных руководителей, в том числе, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, гендиректора "Роснано"Анатолия Чубайса и бывшего министра финансов, советника президента по экономике Алексея Кудрина, - подмечает газета The Financial Times. - Отказ администрации от новых санкций приободрил российские финансовые рынки".

"Законодатели были озадачены и возмущены после того, как администрация Трампа заявила, что не станет ни объявлять о новых санкциях, ни применять их на практике", - подчеркивает издание The Daily Beast.

"Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович также в списке. Равно как и Алишер Усманов, у которого большая доля в "Арсенале", - переживает газета The Guardian.