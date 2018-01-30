Герман Стерлигов: "Секретаршу выбирать — это поважнее, чем лошадь"

30 Янв. 2018 2018-01-30T21:54:17+03:00

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Герман Стерлигов в своем фейсбуке объявил о том, что у него в Слободе есть две вакансии. Секретарш.

Условия такие, что даже мужская часть отдела экономики «КП» заинтересовалась — не говоря уж о девушках. «Кормлю, пою, одеваю и еще 100 000 на мороженое каждый месяц», - пишет православный бизнесмен.

Дальше, правда, уже хуже: «Обязанности - что говорю, то и делать».

Да и требования к будущей секретарше серьезные. Она должна быть одновременно «хорошенькой, грамотной и послушной» и не замужем. «Разведенных и с детьми» просят не беспокоиться.

К грамотности у Германа Стерлигова — особый подход. Девушка нужна грамотная («предстоит много писать и говорить»), но высшее образование нежелательно.

А теперь о самом интересном — о внешних данных кандидаток. Тут кастинг почище, чем на работу фотомоделью. Нужны фото без макияжа и ретуши, а также «видео со звуком голоса». А чтоб девушки не питали лишних иллюзий, бизнесмен опубликовал фото «последней проработавшей два года секретарши» (очаровательнейшая юная блондинка). Это «нижняя планка внешних качеств для работы в Слободе».

«Секретаршу выбирать — это поважнее чем лошадь выбирать», - объясняет свои требования Стерлигов.

Ну что девушки, кто рискнет? Мы в отделе сломались, лучше дальше заметки писать будем — тут и дети позволены, и муж, и развод, и даже высшее образование и макияж. И даже интим не предлагает.