Врач Елена Мисюрину, которую осудили на два года за смерть пациента: «Оказаться в камере для меня было шоком»

30 Янв. 2018 2018-01-30T20:12:02+03:00

Елена Мисюрина не уверена, что вернется в медицину, когда ее выпустят Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Больше недели руководитель гематологической службы ГКБ № 52 Елена Мисюрина (на фото) в тюрьме. Поместили ее сюда по решению Черемушкинского суда, который вынес обвинительное заключение по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пять лет назад Елена Мисюрина проводила пациенту процедуру трепанобиопсии. Через четыре дня он скончался в другой больнице у других врачей. Причина смерти не была установлена, вскрытие проводил эксперт, не имеющий лицензии. Но обвинили в гибели больного все равно Елену Николаевну.

Об увиденном и услышанном в СИЗО «КП» рассказал ответственный секретарь ОНК (общественная наблюдательная комиссия) Москвы Иван Мельников.

«Я АБСОЛЮТНА УВЕРЕНА В СВОЙ НЕВИНОВНОСТИ»

Мисюрина сейчас в московском следственном изоляторе № 6. В четырехместной камере, соседок у нее только две.

Доктор, осужденная за смерть пациента не уверена, что вернется в медицину, когда ее выпустят

Причем одна из них тоже врач, сотрудник станции «скорой помощи» с 20-летним стажем, осужденная за мошенничество.

В камере свежий ремонт, есть телевизор, холодильник. Обстановка благоприятная, насколько это может быть в таких условиях.

- Я до последнего была абсолютно уверена в своей невиновности, - сказала Елена правозащитникам. - 22 января на оглашение приговора поехала без вещей, конечно же. Оказаться в камере для меня было шоком. Спасибо больше, что все сотрудники ко мне хорошо очень отнеслись, с пониманием. И те, что везли на автобусе (конвоиры - прим. ред.), и здесь в СИЗО. Поддерживали, успокаивали. Это очень помогло.

Елена Николаевна все прокручивает в голове детали уголовного дела.

- Сколько меня таскали на допросы. Вызывали, вызывали... И всегда в рабочее время, а у меня столько пациентов. Скольким людям я могла бы помочь за это время... Когда срок давности по ст.109 УК («причинение смерти по неосторожности») подходил к концу, я думала, дело закроют. Но его переквалифицировали на 238-ю статью и все. Следователь так прямо и говорил: «Вас все равно осудят, что бы вы ни делали. Так велено». Все обвинения против меня абсурдны с самого начала. Если у больного после процедуры была пробита артерия, то он не смог бы 1,5 суток спокойно ходить, работать... Это нереально. Я говорила об этом на суде. И академик Воробьев выступал, он один из лучших гематологов страны. Но потерпевшие и прокурор, не стесняясь, называли его выжившим из ума. Лучшего специалиста страны так обзывали. При этом никто не обращал внимания на очевидные факты. Например, на то, что у клиники, куда потом попал пациент, не было лицензии на вскрытие трупа, но они это сделали. Сколько трупов они противозаконно повскрывали - неизвестно. Мы с адвокатом написали кучу жалоб и в прокуратуру, и в вышестоящие органы, никто на на них не реагировал. Всем как будто все равно.

«ХОЧУ ДОМОЙ, К МУЖУ И ДЕТЯМ»

То, что произошло, иначе, как беспределом, Мисюрина не называет.

- Врачи у нас в стране, получается, абсолютно беззащитны. На суде меня назвали особо опасной преступницей, такая формулировка в приговоре. В чем же моя опасность для общества? Я создала одну из лучших гематологических служб в России у нас в 52-й больнице. Международные технологии, высокий уровень. Тысячи людей лечила. У нас такие методы и практика, что беременные с раком крови рожали здоровых малышей. А в итоге меня, как особо опасную - в тюрьму...

То, что произошло, иначе, как беспределом, Мисюрина не называетФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елена Мисюрина разрыдалась, правозащитникам пришлось ее даже успокаивать.

- Я не знаю, буду ли вообще заниматься медициной, когда выйду, - призналась она. - Очень задумываюсь, надо ли мне это...

- Вы знаете, сколько людей за вас вступились. Очень многие, уже даже на уровне правительства Москвы. Все вас защищают.

- Передайте, пожалуйста, что я очень-очень благодарна всем за такую поддержку, - сказала Елена и снова заплакала. — А сколько врачей неизвестных вот так же попали и сидят, и никто про них даже не знает. Надо создавать организацию по защите медицинских работников.

Все, на что надеется сейчас Мисюрина, - это Мосгорсуд. Надеется, что под давлением общественности судейская коллегия примет во внимание все те факты и экспертизы, доказывающие ее невиновность, на которые не смотрел суд первой инстанции.

- Я очень хочу домой к мужу и детям. У меня их трое. Старшему 22 года, он учится на врача. Дочке 18, она тоже уже студентка. Младший сын еще маленький.

Муж Елены Андрей тоже врач, очень известный в международном сообществе.

Акции в интернете в поддержку Елены Мисюриной продолжаются. В понедельник на клинико-анатомической конференции в поддержу осужденной коллеги и против приговора высказались все без исключения.

Дата апелляции еще не назначена. Мисюрина пока останется в СИЗО.

КСТАТИ

«Комсомолка» продолжает следить за развитием этого резонансного дела

«Бумаги, которые подписывают больные, не снимают ответственности с медиков»

В комментариях к заметкам о «деле Мисюриной» на нашем сайте kp.ru многие читатели оставляют отклики о бумагах, которые они неоднократно подписывали в медицинских учреждениях (отклики читайте на стр. 12). Якобы эти подписи снимают всякую ответственность с медиков за последствия процедур. Так называемое «добровольное согласие».

Прокомментировать ситуацию мы попросили президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского:

- Все бумаги, которые сейчас подписывают пациенты перед медицинскими манипуляциями, некоторые ошибочно считают согласием на любые последствия. Но это вовсе не так. Это всего-навсего бумага том, что пациент проинформирован обо всем, что с ним будет происходить. В законе написано, что пациент имеет право знать об этом. Другой вопрос, хочет он знать или нет. Говорят, Евстигнеев умер, после того как узнал, что ему будут делать при операции на сердце. Эти бумаги не снимают никакой ответственности с медицинского учреждения. И в них речь идёт о гражданкой отвественности. А все, что касается врачебных ошибок, лежит в другой, уголовной, плоскости.

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