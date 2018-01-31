Не длинно и не тяжело

31 Янв. 2018 2018-01-31T01:17:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Тонкие детские книжки лучше покупать грудой. Так эффективнее и веселее. Особенно это приятно и важно, когда речь идет об образовательных книгах, главная задача которых стать причиной прочтения следующей книги, стать мотивацией для интереса к одной или нескольким областям человеческого знания. Идеальная ситуация выглядит так: один автор, одно издательство, одна цена и груда хороших книг.

«СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ» И «НА ЧАШЕ ВЕСОВ»

«Настя и Никита», 2017

Рассказать в одной рецензии о десятке книг, означает их неуважительно перечислить, не указав на достоинства каждой. Поэтому расскажу о прекрасном дуэте детских книг, посвященных единицам длины и веса в самых различных уголках планеты. Обе вышли из-под пера Михаила Пегова и читаются на одном дыхании.

Дети любят, когда с ними разговаривают, когда им читают и когда им объясняют что-то более интересное, чем правила поведения в детском садике или почему нельзя рисовать на стенах. Дети с радостью произнесут и «взвесят» неведомые им ранее слова на предмет забавности их звучания, ну, а если дальше вы им расскажите, что же означает аршин и сажень, пуд и ярд, эталон и экватор, то образовательный и воспитательный успех гарантирован. Не полагайтесь на школу и пресловутый «Окружающий мир». Доверительное общение и совместное чтение – эффективней любой образовательной системы, тем более нашей.

Итак, легкость преподнесения материала, прекрасные образные иллюстрации, но главное, хотя возможно, не очевидное, достоинство обеих книг Михаила Пегов – это системные подход. Отдельные факты всегда очень быстро забываются потому, что вытесняются из нашей памяти другими отдельными фактами. История же любого вопроса – это череда взаимосвязанных событий, это развитие от малого к большому. Запомнишь взаимосвязи – запомнишь процесс развития, а это скажу я вам, покруче, чем на экзамене в тесте галочку поставить.

«Семь раз отмерь» посвящена эволюции мер длины от образов частей человеческого тела: палец, ладонь, локоть. Кстати, древние египтяне тоже меряли всё пальцами, руками и локтями, только звучало это так: теб, шесп и мех. А как в Древней Греции появились стадии? А откуда в Англии ярд и фут? Кстати, вот пример не из книги, а из моей жизни. Увлекаясь балладами о Робин Гуде, я знал значения фута и ярда лет с десяти потому, что герой моего детства стрелял из шестифутового лука стрелами длинной в ярд. Вот так без зубрежки знания остаются с нами на всю жизнь, если однажды были нам изложены системно и увлекательно. В книге эволюция «человеческих» мер длины приходит к своему метрическому завершению и появлению эталонов, но исторический контекст не прерывается, а значит знания будут переданы.

Обложка "На чаше весов"

«На чаше весов» - это увлекательное путешествие к моменту изобретения первых рычажных весов, первых безменов и первых мер веса. И снова множество смешных по звучанию слов, интересные сюжеты из Древнего мира, Средних веков, эпохи Петра Первого. Осьмушки, четверти, пуды, половники. Кстати, национальная история мер веса читается не менее интересно, чем истории весов других государств, а это, между прочим, формирование настоящего, не «шапочного» патриотизма.

Итак, путь от потребности в измерении до эталонов и электронных весов. Неабстрактная история нашей цивилизации в граммах и сантиметрах. Одно плохо – полезность этих книг точно измерить не получится, но в том, что речь идет о мега величинах – сомнений нет.