Увы, инопланетян найдем не мы?

31 Янв. 2018 2018-01-31T01:49:55+03:00

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Существует много способов попасть в число стран-лидеров, но самый верный - развивать фундаментальную науку. Это дорогая и умная игрушка, доступна только подлинным сверхдержавам.

СССР сверхдержавой, безусловно, был. Современная Россия усиленно подает знаки: тук-тук, где тут клуб самых развитых? Одним из таких знаков стало громкое заявление: наша страна присоединяется к поискам разгадки самого запутанного ребуса современной астрофизики - надо всего лишь угадать, откуда в космосе берутся короткие, но чрезвычайно мощные радиосигналы. За каких-то 5 миллисекунд что-то (или кто-то) выстреливает в пространство столько энергии, сколько Солнце производит за 50 тысяч лет.

Шесть миллиардов световых лет

Что это за сигналы такие? В 2007 году австралийские ученые, изучая старые записи своего радиотелескопа, обнаружили, что еще в 2001 году приборы зафиксировали сигнал невообразимой мощности. Стали рыть архивы - нашли еще несколько. Только в 2015 году такой сигнал удалось услышать в прямом эфире. Все, что мы знаем о них сейчас, - то, что они не из нашей Галактики. В структуре всплесков различаются шум и искажения, которые сигнал нахватал за время путешествия к Земле. По ним можно прикинуть, издалека ли он к нам летел. Определили, что расстояние - шесть миллиардов световых лет, даль такая, что даже вообразить невозможно. Звезды, которые вы видите на небе простым глазом, находятся не далее десятков световых лет.

Темной ночью присмотритесь к созвездию Андромеды, видите туманное пятнышко? Это галактика, самый далекий объект, который можно видеть простым глазом. До туманности Андромеды «всего» 2,5 миллиона световых лет. На миллиард световых лет проникают лучшие телескопы. А тут шесть миллиардов! Эти ребята так далеко от нас, но у них есть радио. А главное - возможность пульнуть столько энергии, сколько наша цивилизация не потребит и не произведет за всю свою историю.

Инопланетяне?

Шутки шутками, но про инопланетян пишут вполне серьезные научные издания. Потому что других объяснений пока нет. Сначала ученые подумали, что перед нами - звуки космических катастроф. Песня умирающих черных дыр, мелодия слияния нейтронных звезд, которые нашли в космосе друг друга и аннигилировались. Гипотеза рухнула в 2016 году, когда оказалось, что часть сигналов поступает из одной точки в созвездии Возничего. Снаряд, как известно, дважды в одну воронку не падает, и вообразить, что в одной-единственной точке происходят столь мощные (а значит, и редкие) катастрофы - совершенно невероятно. Пошли в ход новые гипотезы, крайне гадательные. То говорят, что это сгорает темная материя. Она якобы состоит из неких частиц, аксионов, которые изобрели специально, чтобы объяснить эти радиосигналы. Аксионы распадаются - космос шумит. Но существует ли темная материя? Ее саму никто не видел! Да и хорошо ли, что ради объяснения одного неизвестного придумывают другое неизвестное? Другие пишут - это звучат струны, из которых якобы состоит Вселенная. Но сами эти струны - крайне спорная гипотеза. Само собой, на сцену вытащили и инопланетян.

Доминирование в ХХ веке Европы и США - следствие того, что именно там придумали квантовую механику. Многие уверены: кто раскроет тайну этих радиосигналов, тот перепишет физические законы. Телепортация, кротовые норы, машины времени, вечная жизнь и прочие технологии из фантастических романов прилагаются.

Сергей Трушкин. Фото: youtube.com

Россия в передовиках?

Англосаксонский мир, понятное дело, в первых рядах. На пятки наступает Китай - там построили крупнейший в мире радиотелескоп, а китайские ученые завалили своими заявками все крупнейшие инструменты планеты, в том числе в России, только пустите нас понаблюдать, мы тоже сделать открытие хотим. И наконец - Россия заявляет, что она в игре!

Почему нет? От СССР нам достался радиотелескоп РАТАН-600 на Северном Кавказе. Старенький, но уж очень сильно он когда-то свое время опередил, так что даже сейчас смотрится пристойно. И вот астроном Сергей Трушкин, который на этом самом РАТАНе работает, сделал недавно заявление: он за всплесками наблюдает уже полгода как! И даже один сигнал засек (но это не точно, потому что аппаратура еще не была как следует настроена). Кажется, лидерство у нас в кармане. Но дальше Сергей Трушкин рассказывает что-то странное. Оказывается, для него и его товарищей поиски таких сигналов - хобби (так и сказал!). В планах научного начальства цель тысячелетия не значится. Трушкин расчехлил в свободное от работы время ту часть РАТАНа, что долгие годы стояла законсервированной. Взял приборы, которые валялись на складе. Когда-то купили, не пригодились. Хотели их улучшить, но денег не нашли. Нужно было 30 тысяч долларов. Меньше двух миллионов рублей! Квартиру в Москве за такие деньги не купишь. Мелочь вроде, а поди добудь. Почему же два миллиона рублей не нашлось?

...Трушкин говорит, что у него всего несколько лет. В ЮАР и в Канаде строятся два монструозных радиотелескопа. Специально для поиска таинственных всплесков...

Проблема в том, что люди у нас очень хорошие. Великие, я бы сказал. Придешь в Академию наук - такие персоны достойные. Усомнишься где-нибудь у себя в Фейсбуке тихонько, может, что-то у нас в науке не так? Налетят: «Да вы знаете, на кого вы руку подняли, это такие умы!» В итоге Трушкины без денег что-то клепают на коленке, хорошим людям - чины и звания, а научную революцию XXI века сделает китаец, и, что самое обидное, мы даже его имя выговорить не сможем.