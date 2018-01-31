2018-01-31T02:42:44+03:00
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Константин Ивлев: Постоянно хочется двинуть какому-нибудь ресторатору в лоб

Самый суровый шеф-повар на нашем ТВ начинает новый сезон шоу «На ножах»
Антонина ВЕТКИНА
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Иногда Константину все-таки трудно скрыть, что он на самом деле думает про поваров-неумех. Фото: Канал «Пятница!»Иногда Константину все-таки трудно скрыть, что он на самом деле думает про поваров-неумех. Фото: Канал «Пятница!»
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На три вещи можно смотреть бесконечно: на огонь, воду и на то, как шеф Ивлев в эфире

«Пятницы!» изрекает ругательства, одновременно швыряя в мусорное ведро тарелки с блюдом, приготовленным горе-поваром (на канале уверяют, что таких тарелок было 327). Константин успел переформатировать 46 кафе и ресторанов по всей стране, которые были на грани банкротства. Между прочим, потратив на все про все 13 млн. рублей. Потом знаменитый шеф-повар, член Французской гильдии гастрономов, основатель Федерации профессиональных поваров и кондитеров России, был занят проектом «Адская кухня» на том же канале. А теперь он готов вновь учить ресторанному бизнесу команды пропащих заведений.

Перед премьерой третьего сезона шоу «На ножах» Константин ответил на вопросы «КП».

- Итак, что нас ждет на этот раз?

- Будут новые заведения и новые концепции, которые я для них придумал. Будет много эмоций, много ржаки и очень энергичный ритм повествования.

- Бывало ли на съемках, что у вас реально кончались аргументы и вам хотелось двинуть в лоб - скажем, хозяину заведения? А может, и двинули, и потом вырезать пришлось.

- Хочется постоянно. Часто бывает, что владельцы ресторанов зовут меня, а потом начинают тупить и включать «всезнающих». Зачем тогда надо было приглашать? Желание встряхнуть их возникает часто. Но, к счастью, аргументов у меня много, и они редко кончаются.

- Что вы ели сегодня на завтрак?

- Сегодня я ел рисовую кашу и яичницу.

- А что бы предпочли съесть, если бы точно знали: Земля вот-вот взорвется и это блюдо будет последним?

- В последний день Земли заказал бы черную икру, мягкий хлеб с маслом и жареный чебурек или беляш. Ха-ха!

- Сколько стоит ваш любимый нож?

- Любимых нет. Я считаю, что главное оружие повара - это не нож, а руки и голова. А так стоимость моих ножей начинается от 10 000 руб.

«На ножах». По средам с 31 января, 19.00, Пятница.

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