Четыре «С» против простуды

31 Янв. 2018 2018-01-31T02:46:50+03:00

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво

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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Факторы, которые помогут уберечься от ОРВИ.

Солнце

Под действием солнечного света в нашем организме вырабатывается витамин D. Он нужен для крепости костей. Однако этот витамин влияет и на иммунитет: при его дефиците клетки-защитницы не активны, спят. И инфекция легко поражает организм.

Солнца в средней полосе России зимой недостаточно. Педиатрические исследования показывают: в разных регионах от 60 до 80% детей испытывают дефицит витамина D. Взрослые тоже, просто их не изучали.

Что делать? Ешьте продукты, богатые этим витамином, - например, рыбу северных морей. Печень трески - рекордсмен в этом смысле. В сутки достаточно съедать ее всего 2,5 г. Если нехватка витамина тяжелая, врач должен выписать рецептурный препарат.

Секс

Интимная близость повышает иммунитет. В ходе исследований изучали одну группу студентов, занимавшихся сексом трижды в неделю (с постоянным партнером), во второй группе те, у кого в этот период сексуальных контактов не было. Те, кто вел активную сексуальную жизнь, на 30% меньше жаловались на различные недомогания.

Дело в том, что секс - это взаимодействие двух разных организмов, со своими наборами бактерий и вирусов. Причем взаимодействие происходит прямо на уровне слизистых (да хотя бы даже и при обычных поцелуях). Организмы обмениваются бактериями, и их иммунитет тренируется отражать чужеродную инфекцию. В том числе и простуду.

Что делать? Не пренебрегать супружеским долгом.

Спорт

На наблюдениях за группой свыше тысячи человек: те, кто минимум 5 раз в неделю испытывает интенсивные физические нагрузки, на 50 процентов реже болеют респираторными заболеваниями. Ведь при занятиях физкультурой и спортом мы не только тонизируем сердечно-сосудистую систему. Активно работает лимфатическая система, а именно она отвечает в нашем организме за иммунитет от инфекций и рака!

Что делать: хотя бы 30 минут в день посвящайте активному движению. Не нужно рекордов - главное интенсивность и регулярность.

Сон

Нашей иммунной системой управляют клетки-офицеры - Т-лимфоциты. Они дают

команды другим иммунным клеткам, таким как макрофаги, как бороться с инфекцией. Исследования показали, что Т-лимфоциты должны отдыхать и восстанавливаться как минимум 7 часов за ночь. Так что неудивительно, что люди, спящие 7 часов и более, на 40 процентов реже болеют респираторными заболеваниями.

Что делать? Высыпаться!

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 9.50, Первый.