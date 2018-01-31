2018-01-31T16:36:47+03:00
Звезды

Харви Вайнштейн и Бен Аффлек обвинили актрису из "Зачарованных" во лжи

Они заявили, что все заявления были придуманы Роуз Макгоуэн
Ольга АНТОНОВА
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Харви Вайнштейн обвинил знаменитую актрису сериала "Зачарованные" во лжи.Харви Вайнштейн обвинил знаменитую актрису сериала "Зачарованные" во лжи.Фото: REUTERS
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Реакции Харви Вайнштейна и Бена Аффлека на заявление актрисы сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн долго ждать не пришлось. Уже сегодня представители кинопродюсера и актера заявили, что звезда известного сериала лжет.

Ранее Макгоуэн призналась, что продюсер изнасиловал ее. А после того, как девушка рассказала об этом прессе, компания Amazon Studios отказалась от предложенного ей сценария.

Кроме того, сообщает издание Hollywood Reporter, днем ранее Макгоуэн заявила о фонде, созданном для подкупа жертв продюсера. "Если он должен был выплатить жертве 100 тысяч долларов, то он также должен был отдать совету директоров компании The Weinstein Company 250 тысяч. Когда я говорю, что это механизм сообщничества, я имею это в виду", — утверждает Макгоуэн.

Адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман заявил, что его клиент "не смог промолчать в ответ на попытки очернить его с помощью дерзкой лжи". По словам защитника кинобосса, "ложь отрицает не только Вайнштейн, но также еще минимум два очевидца", среди которых были менеджер Макгоуэн и актер Бен Аффлек. А именно последнему якобы актриса рассказала о случившемся.

В заявлении адвоката также приводится письмо Аффлека, которое он направил ему по электронной почте. "Она никогда не говорила мне, а я никогда не предполагал, что на нее кто-либо нападал. Любые свидетельства об обратном являются ложными. Я ничего не знаю о том, что Роуз делала или заявляла, что сделала", — написал Брафману актер.

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Почти все женщины из списка - из тех самых пресловутых «девяти». Почти все увернулись, оттолкнули, выбежали из номера. Некоторые оскорбленные дамы (как Анджелина Джоли или Лена Хиди - всегда верил в них) ведут себя безупречно и логично: получили непристойное предложение, отказали и никогда больше с Вайнштейном не работали. Некоторые, как Гвинет Пэлтроу, ведут себя удивительно: получила предложение, отказала - а потом радостно снялась у Вайнштейна во «Влюбленном Шекспире». В розовом платье, не помня себя от счастья, рыдала на сцене, получая «Оскар», потом еще снялась в «Доказательстве», а сейчас вдохновенно рассказывает о кровавой душевной ране. Которая раньше, значит, как-то не болела. Принцип «Падает - подтолкни» в действии, разве нет? (подробности)

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