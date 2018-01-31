Грипп можно... проспать: ученые нашли простой и приятный способ бороться с вирусами

31 Янв. 2018 2018-01-31T18:50:41+03:00

Сон похож на подзарядку батареи и необходим организму для многих функций, в том числе для поддержания иммунитета Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мало кто понимает, насколько важен полноценный сон во время болезни

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Гриппозный сезон в этом году суров к американцам и европейцам: с ноября 2017 по сей день в Америке от гриппа скончалось 85 взрослых и 30 детей, а в Великобритании суммарно погибли 155 человек. Американские ученые считают, что вакцину от гриппа делает неэффективной... нехватка сна!

Как поясняет Крис Брантнер, один из авторов исследования: «Сон похож на подзарядку батареи и необходим организму для многих функций, в том числе для поддержания иммунитета и предотвращения заболевания гриппом. Но, к сожалению, более трети американцев не «высыпают» рекомендуемые семь часов».

Ученые пришли к этому выводу, опросив заболевших людей. Большинство из тех, кто был привит и заболел, хронически недосыпали. Исследователи предупреждают, что недостаток сна может сделать вакцину против гриппа менее эффективной. А также спровоцировать хронические проблемы со здоровьем: диабет и болезни сердца.

- Все знают, что во время гриппозного сезона важно мыть руки, но мало кто понимает, насколько необходимы для восстановления иммунитета 7-8 часов полноценного сна, - сетует Крис Брантнер.

Самой важной для иммунитета считается только стадия глубокого сна. Всего же сон делится на несколько стадий, которые сменяют друг друга несколько раз за ночь:

+ первая (5-10 минут после засыпания), когда человека еще легко разбудить;

+ вторая - неглубокий, легкий сон (или быстрая стадия), который длится примерно 35-45 минут;

+ глубокая (или медленная) стадия, занимающая в среднем 45-55 процентов от общего времени сна. В этот момент температура тела снижается, сердечный ритм замедляется, а иммунная система перезагружается, «обновляя» данные, в том числе готовя новые войска для борьбы инфекциями - вырабатываются Т-лимфоциты, отвечающие за «поимку» вирусов, и цитокины, отвечающие за борьбу с воспалениями и инфекциями. Чем меньше длится эта стадия, тем меньше шансов у иммунитета побороть вирусы, с которыми вы встретились накануне днем.

О вреде недосыпа в гриппозный сезон заговорили еще несколько лет назад. Тогда ученые сделали вывод, что он также опасен, как и стресс. И подсчитали: если хронически недосыпающему человеку сделать прививку от гриппа, то у него выработается в два раза меньше антител, чем у того, кто спит полноценно!

Сколько спать, чтобы не болеть:

Детям от 6 до 13 лет составляет от 9 до 11 часов.

Для подростков от 13 до 18 лет - 8-10 часов.

Для взрослых старше 18 лет - 7-9 часов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Повышенный тестостерон у мужчин снижает иммунитет

Ученые выяснили, почему настоящие мужчины «умирают» от слегка повышенной температуры

Исследователи медфакультета Стэнфордского университета проверили несколько десятков мужчин после вакцинации от гриппа. И выяснили интересный факт: если уровень тестостерона у мужчина был повышенный, то антитела к вирусам вырабатывались хуже, чем у мужчин с пониженным тестостероном. Зато, если тестостероновые самцы случайно ранились, то их раны заживали значительно быстрее, чем у менее мужественных собратьев.

Удивительно, но факт: именно гормон, отвечающий за мужественность, мешает вырабатываться иммунному ответу на вирусы, снижает устойчивость к инфекциям, зато повышает устойчивость к воспалению. То есть в прошлом шансов выжить у таких мужчин в период эпидемий был невелик, зато они быстро восстанавливались от ран, полученных в бою.

Также выяснилось, что мужской организм хуже женского реагирует на вакцины от желтой лихорадки, кори, гепатита и других вирусных инфекций. И в целом мужчины больше подвержены различным паразитарным и бактериальным инфекциям. Именно поэтому, когда температура у мужчин повышается, они так плохо себя чувствуют. И это не каприз, а тестостероновая правда жизни.