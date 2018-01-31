Понятные правила - рекордный улов!

31 Янв. 2018 2018-01-31T19:27:50+03:00

Правила вылова рыбы стали куда прозрачнее, но проблемы еще есть

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Прошлый год стал знаковым для рыбной отрасли. Уловы в 2017-м оказались самыми высокими за последние 25 лет. За четверть века отрасль с позиций лидера по объемам добычи рыбы, как было во времена СССР, прошла через кризис, страшное для рыбаков время аукционов и новое становление.

О том, как все происходило, вспоминают вместе с «Комсомолкой» участники тех событий.

Итак, в 2017 году поймали 4,8 млн. тонн рыбы и прочих морепродуктов. Рекорд! Этому немало поспособствовали система квот на вылов, заработавшая в 2003 году, и их распределение по «историческому принципу», ставшее знаковым для отрасли. Сейчас появились и инвестиционные квоты. Компании, чтобы получить их, должны будут вкладывать в отрасль деньги. По замыслам разработчиков законов, все это приведет к возрождению прибрежной переработки, обновлению флота, модернизации производств. Если прибавить к этому прогнозируемый рост вылова, то, возможно, в недалеком будущем у нас в магазинах станет наконец-то больше качественных и недорогих морепродуктов.

История вопроса

Советский Союз занимал первые места в мире по объемам добычи рыбы наравне с Японией. А в 1988 году Советский Союз занял первое место в мире по рыбодобыче.

Рыбы в Советском Союзе вылавливали примерно 11 млн. тонн в год. Экспортировали морепродуктов на 4,5 млрд. долларов. В рыбохозяйственном комплексе на 65 рыбодобывающих объединениях трудилось около миллиона человек. Все предприятия были государственными. Во главе отрасли стоял Минрыбхоз. В его подчинении находились главки, которые контролировали региональные производственные объединения. В общем, все было строго, четко и жестко централизованно. И никакого браконьерства с криминалом!

Классика советской фотографии. Фото: Фотокинохроника ТАСС

После распада

После распада Советского Союза началась масштабная приватизация. Вместо нескольких десятков крупных рыбодобывающих объединений возникла тысяча мелких фирм. Они не всегда работали честно - часто использовали сломанные баркасы и не имели разрешений на выход в море. Государство в рыбной отрасли почти не присутствовало. Этим воспользовались и наши, и некоторые иностранные компании, которые потихоньку скупали российский флот. Объем контрабанды в те годы достигал 95%! На рынке дела вершили криминальные структуры.

Очень быстро - к 1996 году - отрасль стала убыточной. Вылов рыбы к 1997 году упал до 4,5 млн. тонн с 7,8 млн. тонн в 1990-м. Для сравнения, в 1996 году в Китае поймали 37,5 млн. тонн рыбы.

- К началу 2000-х годов рыбная отрасль была финансово непрозрачной и экономически маломощной. Погоня за прибылью на внешних рынках обернулась демпинговыми поставками и уходом от налогообложения.

Внутренний рынок был заполнен импортной рыбопродукцией. Все это сопровождалось острыми социальными конфликтами в прибрежных регионах: невыплатой заработной платы, массовыми увольнениями, - рассказывает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

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2000-е

Сначала квоты на рыбодобычу не продавались, а распределялись между рыбопромысловыми компаниями. Это часто происходило по принципу - кто ближе к людям, принимающим решения, того и квота. Заняться рыбным промыслом хотелось многим. В погоне за квотами совершались преступления. Тогда даже до убийств доходило, вспоминают очевидцы.

В начале 2000-х годов на смену этой полукриминальной системе пришли аукционы, с которых квоты стали продавать.

- В 2000-е годы все желающие могли купить квоту, - говорит президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. - Тут уж выигрывал тот, у кого были деньги. Когда шли аукционы, некоторые квоты (например, на вылов краба, трески, пикши) выкупались по ценам выше стартовых в несколько раз. Хотя были и бесплатные квоты. Например, на минтай и сельдь.

Большинство рыбодобывающих компаний, которые работают сегодня, начинали именно тогда, они были первыми участниками аукционов.

- Аукционы проходили с 2000 по 2003 год. Рыбаки брали кредиты в банках и оказывались в долгах. Вся отрасль была в минусе. До сих пор, когда говорят «аукцион», всех рыбаков трясет, - рассказывает председатель Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев.

Хочешь ловить дальневосточную рыбу - строй рыбоперерабатывающий завод либо покупай российские суда. Фото: Фотобанк Лори

По историческому принципу

Через несколько лет по поручению президента Владимира Путина появился «исторический принцип» распределения квот. Он действует до сих пор.

- В ноябре 2003 года было принято решение предоставлять право на добычу водных биологических ресурсов на основании статистики вылова предприятия в течение действия договора о закреплении доли квоты. Так родился «исторический принцип наделения долями квот», - поясняет Герман Зверев.

Получила компания квоту, исполнила все свои обязательства во время ее действия, а потом ей эту квоту автоматически продлевали.

- Главный плюс этой системы - стабильность. Компания была уверена, что в течение многих лет она может спокойно работать, что позволяет ей планировать деятельность в долгосрочной перспективе, - поясняет президент Дальневосточной ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Сначала квоты перераспределялись через год, потом через пять лет. А в 2008 году этот срок увеличили до десяти лет.

- Это решение устранило главные политические и правовые риски в рыбной отрасли, кардинально изменило логику бизнеса, качественно повысило экономическую отдачу от отрасли, - считает Зверев.

То, что «исторический принцип» распределения квот будет продолжен, подтвердили на Госсовете, состоявшемся в 2007 году. Тогда же срок действия квот продлили с пяти до десяти лет.

- «Исторический принцип», сложившийся в отрасли, действует достаточно давно, нельзя его резко менять. Иначе мы подорвем саму добычу рыбы, - сказал тогда президент Владимир Путин.

На заседании Госсовета в 2015 году обозначили дальнейшие направления развития отрасли.

- Нам нужны современная прибрежная инфраструктура, перерабатывающие предприятия, эффективная логистика и, конечно же, высокотехнологичный рыбопромысловый флот, - сказал президент.

Для этого необходимо финансирование. В конце прошлого года появился новый вид квот на вылов рыбы - инвестиционный. В декабре 2017-го Росрыболовство собрало заявки от нескольких десятков компаний. Чтобы получить квоты, они должны взять на себя обязательства инвестировать в отрасль.

- Хочешь ловить дальневосточную рыбу - строй рыбоперерабатывающий завод либо покупай российские суда. Причем правовой механизм создан так, что квоты ты получаешь, но имеешь право их использовать только после того, как завод запустишь, - подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В результате, как заверяют в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, с 2022 года ежегодный вклад рыбохозяйственного комплекса в ВВП России составит около 30 млрд. рублей, а сумма привлеченных инвестиций - примерно 200 млрд. рублей. Инвесторы построят не меньше ста рыбопромысловых судов и 10 - 15 рыбоперерабатывающих предприятий.

С начала 2018 года российские рыбаки освоили 268,7 тысячи тонн водных биоресурсов. Это на 19% больше, чем было в конце января 2017 года. Движение вперед продолжается.

Так и сказали

Министр сельского хозяйства Александр ТКАЧЕВ:

«Рыбная отрасль стала прозрачной, сейчас в ней меньше коррупционных схем. Считаю, что нужно продолжать развивать аквакультуру, поскольку естественные ресурсы морей и рек ограниченны. Изменения уже есть. Если до 2014 года аквакультурой в России занималось около 1,5 тысячи предприятий, то по итогам 2016 года их количество выросло до 3,5 тысячи».

Александр Ткачев.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ:

«В 2007 году на российских верфях не строилось ни одно рыбопромысловое судно и портфель заказов от рыбопромышленных предприятий был пуст. В 2017 году велось строительство восьми рыбопромысловых судов, портфель заказов от рыбопромышленных предприятий составил 24 рыбопромысловых судна. В 2007 году по российским железным дорогам перевезли не более 400 тысяч тонн российской рыбопродукции. В 2017 году почти 900 тысяч тонн нашей рыбы доставили по железной дороге из портов Дальнего Востока в другие регионы страны. За десять лет экономическая отдача от рыбной отрасли возросла кратно, по некоторым показателям почти в десять раз».

Герман Зверев.

ЗАДАЧИ

Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года

• восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства,

• развитие искусственного воспроизводства и аквакультуры,

• модернизация рыбоперерабатывающих предприятий,

• подготовка квалифицированных кадров,

• формирование развитого внутреннего рынка рыбной продукции,

• развитие инфраструктуры,

• повышение эффективности госуправления,

• развитие внешней торговли рыбой.