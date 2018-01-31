Нам мяса не надо - уху подавай!

31 Янв. 2018 2018-01-31T18:43:09+03:00

Несколько фактов о рыбе с наших прилавков

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Несмотря на то что понятие «рыбный день» всегда означало некоторое ограничение, блюда из рыбы вкусны. Хоть и полезны.

Рыбный день придумал глава Наркомата снабжения Анастас Микоян. Повода тогда нашлось два: спад производства мяса и недостаток белков в рационе советского человека. В итоге 12 сентября 1932 года вышло постановление Наркомснаба «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания». В 1976 году ЦК КПСС подтвердил статус рыбного дня. На этот раз его ввели для увеличения производства рыбной продукции. С этого момента многие предприятия общепита по четвергам не включали в меню мясных блюд. Народ роптал на ограничение выбора, но ел четверговые блюда с удовольствием.

Почему именно четверг? По неофициальной версии, потому, что православным есть мясо в среду и пятницу не рекомендуется и атеистическое государство вклинилось между этими днями. Официально же нашлись обоснования, подкрепленные статистикой и расчетами, по которым реализация рыбы именно в этот день максимальна.

Сегодня традиция частично сохранилась. Некоторые кафе и рестораны к четвергу расширяют рыбную составляющую меню.

По словам доктора богословия профессора Алексея Осипова, понятия «рыбный день» в православии нет. А есть нормы принятия пищи во время постов и по тем же средам и пятницам. Поэтому во время длительных постов во вторник и четверг рыбу есть можно. На долгие постные периоды приходятся и такие праздники, как Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное воскресенье, Преображение Господне. Их также можно отмечать с рыбными блюдами.

ТАК ПОЕДИМ!

И рыба, и мясо

Слегка припускаем на сковородке пластины бекона.

Нарезаем рыбу (не важно какую - лишь бы не разваливалась) на куски размером с указательный палец.

Заворачиваем рыбу в бекон, кладем на противень и ставим на 20 минут в духовку.

Соус: Перемешиваем три столовые ложки меда и горсть клюквы. Ставим на огонь. Пока греется, давим клюкву толкушкой для пюре. Добавляем перец. Снимаем сразу после того, как закипит. Охлаждаем.

Достаем из духовки рулетики и едим руками, макая в соус.

Фальшивые крабы

Пробить филе трески или минтая в блендере. Довести до кипения и выпарить до густоты. Для верности добавить крахмала. Дать остыть, порезать на похожие на крабовые конечности полоски и обвалять в паприке.

ИСТОРИЯ

В 1988 году СССР добыл 11,4 млн. тонн морепродуктов - больше всех в мире.

Лосось мечет икру только там, где родился. Родину находит по запаху.

Средний житель Приморья в прошлом году мог купить 237 килограммов мороженой рыбы, что на 55 килограммов больше, чем среднестатистический россиянин.

В 1705 году Петр I издал указ о поддержке рыбаков, ловивших корюшку, а весной 1708 года в Санкт-Петербурге состоялись первые посвященные ей гулянья. Еще дни корюшки отмечают в Хабаровском крае, Калининграде, в литовской Паланге.

Монахи Средневековья были уверены в том, что бобер - рыба, и ели их в пост.

Косяки рыб могут насчитывать несколько миллионов особей.

Одна треска за брачный сезон может отложить до шести миллионов икринок.

Самая крупная пресноводная рыба - сом. В XIX веке в России поймали особь весом в 336 килограммов и 4,5 метра длиной.

Ледяная рыба - единственный вид позвоночных, в крови которых нет эритроцитов и гемоглобина, их кровь бесцветна.

При Елизавете I не желающие есть рыбу могли купить специальную лицензию и есть мясо даже в рыбные дни.

В 1918 году Красная Армия противостояла не только англичанам, чехам, французам, американцам и прочим, но и некоему Славяно-Британскому легиону, состоящему из поморов-добровольцев. Откуда они взялись - загадка: на призывы к мобилизации их волостные советы отвечали похожими телефонограммами: «Добровольцев нет ввиду начавшегося лова сельди».

СКАЗАНО

«Рыбы, слава богу, не так умны, как люди, которые их убивают; хотя в них гораздо больше и ловкости, и благородства».

Эрнест Хемингуэй, «Старик и море».

«Ловить рыбу так приятно, что и выразить не могу… Поймать судака - это выше и слаще любви».

Антон Чехов.