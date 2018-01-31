Назван метод, многократно повышающий шансы родить здорового ребенка

31 Янв. 2018 2018-01-31T23:42:43+03:00

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Средиземноморская диета значительно повышает шансы женщины родить здорового ребенка. Об этом заявляют ученые из Школы медицинских наук при Университете Харокопио в Афинах (Греция).

Они провели исследование с участием 244 женщин, проходивших на тот момент процедуру экстракорпорального оплодотворения. Им нужно было заполнить анкеты, а в них скрупулезно указать все продукты, съеденные за сутки, их объем, а также количество принятой жидкости. Такой дневник каждой участнице необходимо было вести на протяжении шести месяцев.

После чего авторы исследования изучили показатели из анкет. А потом перешли ко второму этапу эксперимента: разделили добровольцев на три группы - в зависимости от показателей специальной программы MedDiet, которая оценивает соответствие рациона человека средиземноморской диете.

СПРАВКА КП

Средиземноморская диета - рацион, включающий в себя по большей части фрукты, овощи, орехи, рыбу, сыр, бобовые и зерновые культуры. Допускаются сложные углеводы, а обработанные продукты минимизируются. В целом такая диета поддерживает здоровый подход к питанию и держит пальму первенства в снижении рисков развития инфаркта - она нормализует работу сердца, а также продлевает жизнь, что подтверждается многочисленными исследованиями. Одним из доказательств может служить городок Аччароли, расположенный на западном побережье Италии, и в котором живет рекордное количество долгожителей от ста лет - 300 человек на менее чем 2 тысячи населения.

Итак, сопоставив показатели первого и второго этапов исследования, ученые пришли к выводу, что в группе женщин, которые придерживались питания, максимально приближенного к средиземноморской диете, успешных беременностей было больше всего. А рожденные ими младенцы были самыми здоровыми.

- Таким образом, несложно предположить, что правильное питание беременной женщины (а под правильным питанием мы понимаем рацион, состоящий из средиземноморских продуктов) - очень важный фактор при вынашивании ребенка, - говорит один из авторов исследования Дмитриос Караяннис. - Если женщина хочет иметь здоровое потомство, то ей следует пересмотреть свои вредные привычки в питании, и во главу поставить фрукты-овощи, рыбу, сыр и молочные продукты.

Полные результаты исследования опубликованы в журнале Academic Oup.

МЕЖДУ ТЕМ

А от каких диет риска больше? Ведь диета диете рознь, нередко это палка о двух концах. И речь вовсе не о "синдроме маятника" (то худею, то опять набираю вес), и даже не об анорексии. Последствием неправильно выбранной диеты может стать инфаркт. А вернее, ее последствия, которые через несколько лет могут привести к инфаркту (подробнее).

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Ученые университета Rus в Чикаго под руководством доктора Марты Клэр Моррис пошли на эксперимент, результаты которого, судя по всему, принесут им мировую известность. Они решили объединить две диеты – средиземноморскую с той, которая рекомендована для профилактики и лечения гипертонии, и диету под названием Dietary Approaches to Stop Hypertension (Диетологический подход к лечению гипертонии) которая помимо фруктов, овощей, круп, орехов и бобовых включает молочные продукты с низким содержанием жиров или вовсе без них. После того, как специалисты объединили обе диеты и вычленили из них некоторые продукты (читать дальше).