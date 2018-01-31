Невиноватая я - брак сам пришел!

31 Янв. 2018 2018-01-30T20:23:11+03:00

На сайте kp.ru новость о том, что сожительство могут приравнять к официальному браку, вызывала бурное обсуждение. Фото: Тимур ХАНОВ

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Пожив 5 лет под общей крышей, пара любящих сердец, минуя загс и марш Мендельсона, легким движением руки превращается... в официальную семью. Со всеми правами и обязанностями. Таким законопроектом огорошил всех живущих в гражданском браке россиян член Совета Федерации Антон Беляков.

И тут, как от свадьбы ни бегай, через суд она тебя все равно найдет. С подачи закона, конечно. Пожив с гражданской супругой пять лет или даже всего два года, если появился общий ребенок, - все, пиши пропало. Вы, батенька, уже не вольный холостяк, а полноценный муж. По задумке сенатора Белякова сожителям после расставания придется делить квартиры, машины и детей прямо как после развода.

«Если мужчина и женщина не заключили договор, все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью», - пишет Беляков в законопроекте.

Семью признают по фото в соцсетях

Выходит, все как в старой русской пословице: «Без меня меня женили». Мужики не на шутку перепугались, не хочется им попадать в ряды женатиков поневоле. Да, навел сенатор шороху во всероссийской коммуналке. И вот Антон Беляков сам пришел на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), чтобы объясниться: что эдакого он имел в виду в своем законопроекте. И первым делом заявил, что не хотел народ пугать.

- Так кто может нежданно-негаданно через 5 лет совместной жизни стать семьей? - спросили мы.

- Это касается, например, церковных браков, когда люди обвенчались, но печать в паспорте не поставили. Вот такие союзы государством не признаны, после расставания женщина останется с носом, - объяснил Беляков. - Поймите, если люди любят друг друга больше пяти лет, у них общая квартира или машина, нужно дать мужчине и женщине право быть защищенными по закону. И в случае распада такой пары делить все нужно поровну.

- От какого дня будут вести отсчет, чтобы пару признали семьей?

- Ни от какого. Если люди живут вместе, никто их не заставляет ставить штампик и считать дни. Все кроется в расставании. Обычно самые незащищенные здесь - женщины. Они не могут претендовать на квадратные метры, даже если покупали квартиру вместе с сожителем. По моей идее, если вдруг пара распадается, женщина сможет обратиться в суд и принести доказательства, что они жили вместе. Это могут быть показания соседей, свидетельства арендодателей, если пара снимала дом или квартиру, общие друзья, публикации в соцсетях, где по тексту понятно, что люди считают себя супругами. Тогда суд сможет принять решение и поделить имущество пополам. Вот в Германии все гораздо радикальнее. Там сожители признаются семьей после 1 года совместной жизни. Думаю, для нашего человека это пока слишком жестко.

- Если есть ребенок общий, женщина и так может претендовать на алименты. А если ваш закон примут, что еще можно будет требовать у мужчины?

- Представьте себе семью: мужчина работает, женщина занимается домом и детьми. Если, не дай бог, развод, она претендует на половину квартиры. И другая ситуация после сожительства: женщину выгоняют на улицу с котомкой. У нас все суды завалены жалобами. Пара нерасписанная купила машину. По традиции ее записали на мужа. И женщина, даже если скидывалась на покупку, ничего не получит после расставания.

- Долги тоже поделят поровну?

- Нет. Я затрагиваю только раздел имущества и только после расставания. Поймите, я сторонник традиционных браков. И не подвергаю сомнению права выбора взрослых людей - заключать брак или же нет. Речь идет о необходимости защитить права детей и женщин, которых, как часто бывает, нерадивые мужчины бросают на произвол судьбы.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

«Нельзя все мерить жалкими квадратными метрами»

В Госдуме к идее Белякова отнеслись скорее с ухмылкой, чем всерьез. Депутаты намекнули, что закон принимать не хотят. По крайней мере в таком виде.

- Нельзя ставить на одну планку священный брак и каких-то диких совокупляющихся любовников, - поделился с «КП» депутат Виталий Милонов. - Нельзя все мерить жалкими квадратными метрами, тумбочками и шкафами. Ведь сенатор заботится не о сохранении семьи, а о том, чтобы после расставания сожителей они поделили свою лачугу поровну.

Нужно, наоборот, делать все, чтобы создавать любящие и нерушимые семьи. Я этот законопроект воспринимаю как пиар-акцию или провокацию, удобную для сожительства. А девушкам нужен брак, они хотят быть женами!

Ополчились на Белякова и его коллеги по Совфеду.

- Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью, - считает сенатор Елена Мизулина. - Такие инициативы - вредительство! В кодексе 1926 года о семье и браке фактические брачные отношения были легализованы. И число разводов выросло катастрофически. На 10 браков приходилось 9 разводов. 92% семей разваливались. В начале 30-х годов советская власть поняла, что нужно срочно эту ситуацию менять.

С парламентариями-консерваторами Милоновым и Мизулиной согласна и известная феминистка, писатель Мария Арбатова.

- Люди намеренно не регистрируют брак, чтобы защитить свою собственность, - рассказала «КП» Арбатова. - Кроме того, кто жил вместе пять лет, а кто не жил - доказать невозможно. Особенно учитывая наш менталитет: «Любила одного, жила с другим, замуж вышла за третьего». Как доказать, что люди жили вместе? Ставить видеокамеру и снимать ролики? Кто хочет заключить юридически грамотные отношения, те ставят штамп в паспорте и не знают проблем. А все остальное, как это называлось в мое время, - свободная любовь.

В Европе такой закон есть

А вот юристы, наоборот, уварены: подобный закон пора принять.

- У меня была клиентка, которая прожила 6 лет со своим любимым, а потом он погиб в автокатастрофе, - вспомнил юрист Александр Добровинский. - Она не имеет права ни на что вообще, ни на квартиру, ни на какое наследство - ничего! Другой пример - Юля Барановская, которая прожила 7 лет с капитаном сборной России по футболу Андреем Аршавиным, и он ее бросил, когда она была беременна третьим их ребенком. Она не имела права ни на какое имущество. Практически во всех цивилизованных странах Западной Европы, в Америке, в Израиле такой закон прекрасно работает. Почему не принять его и у нас?

Аршавину по решению суда приходится отдавать их общим с Барановской детям половину своих доходов. Но на его недвижимость бывшая гражданская супруга не имеет права.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ЧТО СЕЙЧАС?

После разрыва женщинам достаются только долги и алименты

Семейный кодекс на людей, живущих в гражданском браке, не распространяется. При распаде такой пары никто не может претендовать на раздел совместно нажитого имущества (как это бывает у законных супругов). И если сожители купили на общие деньги квартиру - она целиком достанется тому, на кого оформлена.

- Если другой человек захочет получить часть недвижимости, ему в суде надо будет доказывать, что он вложил в покупку собственные средства. Сделать это практически невозможно, - объясняет адвокат Андрей Безрядов. - То же касается и долгов. Бывает, женщина берет в банке кредит, чтобы ее гражданский муж мог развивать свой бизнес. Потом они расходятся, а долги приходится выплачивать только ей. Единственное, на что реально может претендовать женщина при расставании с гражданским мужем, - это алименты на общих детей.

В случае смерти одного из гражданских супругов оставшийся в живых не становится его законным наследником. Претендовать на часть наследства он может только в том случае, если докажет, что находился на иждивении умершего дольше года.

Софья РУЧКО.

ОТКЛИКИ

«Мой парень призадумался»

На сайте kp.ru новость о том, что сожительство могут приравнять к официальному браку, набрала массу комментариев. Приводим некоторые истории от читателей.

Анна, Пермь:

Моя подруга решительно не хочет замуж за партнера. Они оба пожилые. Дети выросли у обоих. Жилье есть какое-никакое. Но! Его дочери - одна пьет, другая бомжует. И что - помри подруга, ее имущество придется делить, ладно с мужиком, так еще оно достанется его бомжующим дочерям? В ущерб собственным детям? Ни за что! Никаких браков не надо, спасибо!

Александр, Томск:

Сенатору не пришло в голову, что сразу после этого многие пары распадутся? Кто захочет делиться своими квартирами и машинами? У людей, наверное, есть причины не ходить в загс и не ставить штамп в паспорт.

Алексей, Москва:

Почему чиновники против такого закона? Потому что сейчас законные муж и жена не имеют права работать по типу муж-чиновник отвечает за строительство - фирма жены получает подряды. Сразу найдут коррупционную составляющую. А гражданским супругам так работать можно. Вот и боятся многие из тех, кто занимает посты во власти, такого закона.

Инга, Калуга:

Мой парень, прочитав новость, призадумался, что пора делать предложение. А так и не чесался вовсе. Если такой закон введут, наши мужчины перестанут использовать женщин. Будет понимание, что рано или поздно они станут семьей.