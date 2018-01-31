ОСАГО закодировали

31 Янв. 2018 2018-01-30T20:33:07+03:00

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Защита от подделки

Новшество для всех автомобилистов. С начала 2018 года полис ОСАГО дополняется QR-кодом. Если с таким не сталкивались, это квадратный черно-белый рисунок, в котором «зашита» информация. Вроде привычного уже магазинного штрихкода, но этот можно сканировать камерой смартфона, чтобы он открыл нужный текст или даже сайт в интернете.

При нанесении QR-кода на чистый бланк он будет содержать информацию о серии, номере полиса и о том, для какой компании он напечатан. Вот вам сразу защита от липовых документов. Если же код напечатают при заключении договора, он включит в себя и данные конкретного автомобиля. Для чтения кода можно использовать приложение Российского союза автостраховщиков (РСА), которое называется «ДТП.Европротокол». Кроме QR-кода, на новом бланке будут отображаться стоимость полиса и класс водителя.

Но не пугайтесь, если на вашем полисе нет QR-кода. Полисы старого образца могут выдавать до 1 июля 2018 года. Менять свой полис ОСАГО на новый не нужно, этот обязательный для водителей документ действителен до окончания срока страхования. Его подлинность тоже можно проверить с помощью того же приложения, но придется вводить серию и номер полиса вручную.

Дождитесь лета

В нынешнем году будут и более существенные изменения. В самом конце 2017-го вышел закон, согласно которому в регионах увеличивается лимит выплат по автогражданке при самостоятельном оформлении аварии без вызова гаишников, это так называемый европротокол. Максимальные выплаты вырастут с нынешних 50 тысяч рублей до 100 тысяч. Здравое нововведение. Потому что машины, запчасти и ремонт - все это дорожает, а на глазок определить цену ремонта прямо на дороге, когда темно, грязно и нервишки шалят, совсем не просто, мы же с вами не автослесари.

Сейчас многие боятся договориться полюбовно, потому что без полицейского протокола страховая больше установленного «полтинника» не даст, придется из своего кармана доплачивать за ремонт. Когда будет «сотня», при повреждении бампера, крыла и фонаря на средненькой легковушке можно будет смело расписываться и в извещении о ДТП и не ждать приезда наряда. Но пока не спешите, это новшество вступает в силу только с 1 июля 2018 года, пока что потолок выплат на ремонт по европротоколу - 50 тысяч рублей, и оформить его можно только в случае, если столкнулись только две машины, никто не пострадал, у обоих водителей есть полисы ОСАГО и нет разногласий.

Кстати, с вопрос о разногласиях тоже уже решен, в законе прописан. Но придется подождать еще дольше: с 1 октября 2019 года оформить европротокол можно будет даже при разногласиях участников ДТП. Только придется не просто бумажное извещение о ДТП вдвоем заполнять, нужно будет с помощью специального мобильного приложения на смартфоне зафиксировать факт ДТП с автоматическим указанием спутниковых координат, сделать фотографии столкнувшихся машин. Пока что раздел по оформлению европротокола в мобильном приложении находится в разработке.

КСТАТИ

Треть попавших в аварию оформляет европротокол

Доля водителей, обратившихся в страховые компании с оформленными документами о ДТП без вызова гаишников, по итогам прошлого года, составила 33%. Это полмиллиона автовладельцев, даже чуть больше, сумма выплат по европротоколу за год составила 11,5 млрд. рублей, такие данные приводит РСА. За год до этого бумаги после аварии самостоятельно заполняли 30% всех попавших в ДТП.

Сейчас средняя выплата на ремонт пострадавшим в мелких авариях - 27 тысяч рублей. Это цена замены или ремонта одной-двух деталей для обычной машины. Фонаря и бампера, например.