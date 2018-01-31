Требуйте долива после отстоя

31 Янв. 2018 2018-01-30T12:53:25+03:00

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Совсем недавно все писали, будто контрразведчики поймали жуликов, которые на заправках используют программное обеспечение, позволяющее не доливать в бак литр-другой, а то и чуть больше.

Эка невидаль - недолив, тут ничто и никого давно не удивляет, о подобных случаях использования левого программного обеспечения «Комсомолка» писала и пять лет назад. Эксперты говорят, что это дело частных несетевых лавочек или недостатка контроля, если речь идет о брендовых заправках. Далеко сидит руководство, не следит, вот и начинают куролесить местные начальники. С одной большой АЗС в несколько колонок только на недоливе за месяц можно до миллиона рублей сделать, и ведь это прямиком в карман, без всяких отчетов и налогов! Но нам что их грязные миллионы, как не стать жертвой таких жуликов - вот вопрос. А способы есть.

1. Не заправляться в тупиках и подворотнях. Чем дальше на тихой дороге спряталась АЗС, тем выше вероятность нарваться на паленку, недолив, топливо низкого класса или что-то подобное.

2. Не покупать бензин на безымянных заправках. Крупные сети дорожат репутацией, у них фирменное оборудование, учет, большое число начальников, система контроля. У мелкой фирмы ничего этого нет, есть только желание быстро навариться. В случае чего условное ООО «Гвоздика-47» переименуют в ООО «Хризантема-15» и продолжат жульничать под другой вывеской.

3. Заливать понемногу. На 10 литрах мутить вряд ли станут, а если сразу литров 40 - 50 до полного бака берете, вот на этом объеме проще смухлевать.

4. Пользоваться канистрой. Если есть подозрения, заливайте не прямиком в бак, а сначала в канистру. Тут недолив будет очевиден, можно моментально поднять шум.

5. Заправляться в будни. В выходные дни начальники и проверяющие отдыхают, а у жуликов настает горячая пора.