ФАС нашла виновных в завышенных ценах на авиабилеты

31 Янв. 2018 2018-01-31T15:05:35+03:00

Высокие цены на авиабилеты, особенно на рейсы внутри страны, - у нас тема вечная. Пытался в ней разобраться и ФАС. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) полгода проводила проверку и анализировала цены на авиабилеты. И теперь планирует поработать с авиакомпаниями над изменением алгоритма ценообразования — с тем, чтобы необоснованно цены не завышались. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации.

О чем речь? Высокие цены на авиабилеты, особенно на рейсы внутри страны, - у нас тема вечная. Пытался в ней разобраться и ФАС. Подозрение пало на компьютерные системы динамического ценообразования, которые российские авиакомпании закупили в Европе и США. Смысл их в том, что система сама увеличивает или уменьшает цены на авиабилеты в зависимости от спроса на конкретные даты на том или ином направлении. Но ФАС показалось, что импортные системы это как-то уж больно лихо делают — не в пользу потребителя. О чем Игорь Артемьев с полгода назад даже доложил президенту. Тот согласился, что с системами надо разобраться — коли с ними что-то не так.

Полгода ФАС разбирался, и вот теперь пришел к выводу, что техника не виновата — в систему вручную влезают люди.

- Мы будем пытаться, руководствуясь здравым смыслом, с авиакомпаниями в мягком варианте изменить их алгоритмы и не допускать несанкционированного ручного вмешательства, связанного с ростом цен, не основанного на серьезных доказательствах спроса, - сообщил дальнейшие планы Артемьев.

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