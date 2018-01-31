Трамп поставил Россию в один ряд с «режимами-изгоями»

31 Янв. 2018 2018-01-31T15:50:28+03:00

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В конце января первое лицо США традиционно выступает с докладом на Капитолийском холме «О положении в стране». Не стал исключением и этот раз. Тем более, что почти 12 месяцев назад нынешний лидер Америки Дональд Трамп официально вступил в должность. Начал он с бравурных реляций: за первый год его правления создано 2,4 млн новых рабочих мест, снижены налоги, ожила экономика. После чего 71-летний политик перешёл к «международной панораме», где… поставил Москву и Пекин в один ряд с главными врагами человечества:

— Сегодня по всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими оппонентами, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям.

Также к числу «неправильных стран» магнат отнёс Иран, КНДР, Кубу и Венесуэлу, назвав их «диктатурами»… Впрочем, куда более важные для Трампа события происходили в тот день на «внутреннем фронте». Порноактриса Сторми Дениэлс, которую в 2006 году магнат якобы подверг секс-домогательствам, заявила:

— Я отрицаю эту связь потому, что её вовсе не было.

Правда, не совсем ясно, как же тогда быть с газетами, утверждавшими, будто магнат купил молчание Сторми за 130 тысяч долларов. Возможно, американские журналисты, чья «любовь» к президенту хорошо известна, сей факт просто выдумали. На этом фоне Трамп, судя по всему, помирился с женой Меланией (хотя ранее ходили упорные слухи об их размолвке). Первая леди находилась в зале на Капитолийском холме, слушая выступление мужа.

— Говоря о России, Трамп слово в слово повторил то, что прописано в Стратегии национальной безопасности США (её последняя версия принята в конце прошлого года), — комментирует профессор Высшей школы экономики, американист Александр Домрин. — Впрочем, если сравнивать с временами экс-президента Барака Обамы, который в 2014 году поставил нашу страну наравне с лихорадкой Эбола и ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая группировка — Ред.), то на Трампа сейчас даже и обижаться неудобно. У Вашингтона, Москвы и Пекина действительно очень разные взгляды на то, какое мироустройство можно назвать справедливым, и лидер Америки всего лишь констатирует данный факт.

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