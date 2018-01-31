Наталью Штурм показала ужасное фото Евгения Осина, которого назвала тяжелым алкоголиком
Наталья Штурм зарекалась ходить на ток-шоу, которые посвящены темы тяжелого алкоголизма Евгения Осина, но в этот раз редакторы программы пообещали певице, что на эфире будет его супруга и дочь, с которыми артистка хотела познакомиться. Какого же было удивление певицы, когда приехав на съемки, услышала, что они уже завершены и мы вам ничего не должны.
«Приглашают, человек тратит из жизни шесть часов, а потом приходят те же редакторы, которые умоляли вас прийти и делают жалобные глазки: «А все, сьемка закончена! И ничего мы вам не должны». Я все понимаю, но то, что главный герой - тяжелый алкоголик Женя Осин, вам было известно давно! И я четырежды отказывалась принимать участие в этой забытой для меня теме. В результате я потратила свое время, была в салоне красоты, купила нарядное платье специально для сьемки, но главный герой занемог, но четко высидел всю 3 часовую программу, беседуя с женщинами, очень отдаленно имеющими к нему отношение. Мне обещали, что придут жена с дочкой, но их не было! А я хотела с ней познакомиться, с ним помириться», - объяснила ситуацию Штурм.
По словам Натальи, за полчаса до приезда в телецентр она звонила редакторам и уточняла, все ли договоренности в силе. «Я не первая кто выражает негодование отношением к приглашенным артистам. Александр Данко, Маша Распутина - всех я не вспомню. Но я всегда равно так отношусь к людям, как они относятся ко мне. Я ценю свое время. И многие артисты тоже. Сегодня меня развели. Да, я, накрашенная, разряженная как кукла, ждала встречи с неприятным мне человеком, но выполнила свою работу. Меня кинули», - добавила певица.
К тому же Штурм запретила редакторам использовать кадры, записанные во время прохождения детектора лжи. Она намекнула, что использование видео она будет считать вторжением в личную жизнь.
Сочувствующие фанаты поддержали певицу и предложили певице не принимать эту ситуацию близко к сердцу, сообщает Дни.ру.
Напомним, именно Штурм больше года назад рассказала в каком плачевном состоянии находится звезда 90-х Евгений Осин, который уходит в запои на недели, и от которого ушла жена, забрав с собой дочь. Певца, страдающего зависимостью пытались отправить на лечение в Таиланд, там где ранее проходила реабилитацию Дана Борисова, однако, Осин не выдержал режима и вскоре сбежал в Москву.