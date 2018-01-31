Наталью Штурм показала ужасное фото Евгения Осина, которого назвала тяжелым алкоголиком

31 Янв. 2018 2018-01-31T16:37:42+03:00

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Наталья Штурм зарекалась ходить на ток-шоу, которые посвящены темы тяжелого алкоголизма Евгения Осина, но в этот раз редакторы программы пообещали певице, что на эфире будет его супруга и дочь, с которыми артистка хотела познакомиться. Какого же было удивление певицы, когда приехав на съемки, услышала, что они уже завершены и мы вам ничего не должны.

«Приглашают, человек тратит из жизни шесть часов, а потом приходят те же редакторы, которые умоляли вас прийти и делают жалобные глазки: «А все, сьемка закончена! И ничего мы вам не должны». Я все понимаю, но то, что главный герой - тяжелый алкоголик Женя Осин, вам было известно давно! И я четырежды отказывалась принимать участие в этой забытой для меня теме. В результате я потратила свое время, была в салоне красоты, купила нарядное платье специально для сьемки, но главный герой занемог, но четко высидел всю 3 часовую программу, беседуя с женщинами, очень отдаленно имеющими к нему отношение. Мне обещали, что придут жена с дочкой, но их не было! А я хотела с ней познакомиться, с ним помириться», - объяснила ситуацию Штурм.

По словам Натальи, за полчаса до приезда в телецентр она звонила редакторам и уточняла, все ли договоренности в силе. «Я не первая кто выражает негодование отношением к приглашенным артистам. Александр Данко, Маша Распутина - всех я не вспомню. Но я всегда равно так отношусь к людям, как они относятся ко мне. Я ценю свое время. И многие артисты тоже. Сегодня меня развели. Да, я, накрашенная, разряженная как кукла, ждала встречи с неприятным мне человеком, но выполнила свою работу. Меня кинули», - добавила певица.

К тому же Штурм запретила редакторам использовать кадры, записанные во время прохождения детектора лжи. Она намекнула, что использование видео она будет считать вторжением в личную жизнь.

nataliashturm Дорогие и "недорогие", коллеги-артисты! Должна вам сообщить пренеприятнейсшую новость: программа "На самом деле" с ведущим Шепелевым кидает артистов. Приглашают, человек тратит из жизни часов 6, а потом приходят те же редакторы, которые умоляли вас прийти и делают жалобные глазки: "А все, сьемка закончена! И ничего мы вам не должны". Я все понимаю: но то что главный герой - тяжёлый алкоголик Женя Осин вам было известно давно! И я четырежды отказывалась принимать участие в этой забытой для меня теме. В результате я потратила своё время, была в салоне красоты, купила нарядное платье спец для сьемки, но упс.... главный герой занемог, но чётко высидел всю 3 часовую программу, беседуя с женщинами, очень отдаленно имеющих к нему отношение. Мне обещали что придет Жена с Дочкой, но их не было! А я хотела с ней познакомиться, с ним помириться. Зато, Милейшая Настенька Волочкова @volochkova_art прекрасно выглядела в роли судьи. Все было бы нормально, выпусти они меня как обещали за10мин до финала. Знаете, в делах я люблю четкость и порядочность. Ещё за полчаса я звонила и спрашивала - приезжать ли мне и останутся ли наши договорённости в силе, если герой встанет и уйдёт. Мне сказали ДА. Я не первая кто выражает негодование, отношением к приглашённым артистам. Александр Данко@danco_star, Маша Распутина @masharasputina_official - всех я не вспомню. Моя бригада была под руководством шеф-редактора Анны, тоже милейшей. Но я всегда равно так отношусь к людям , как они относятся ко мне. Я ценю своё время. И многие артисты тоже. Сегодня меня развели, как лохушку. Да, я, накрашенная, разряженная как кукла, ждала встречи с неприятным мне человеком, но выполнила свою работу. Меня кинули. Ок. На этом закончим наше сотрудничество. Скоро вам не разрешения артисты будут подписывать, а сначала пересчитывать, а потом на сцену выходить. Как принято перед концертами. Я лох, меня предупреждали, но я не послушалась ругайте меня как хотите. Так мне и надо. #насамомделе #тв #ведущийшепелев #скандал #сми #осторожнообман #кидалово #всяканатчиковадача

Сочувствующие фанаты поддержали певицу и предложили певице не принимать эту ситуацию близко к сердцу, сообщает Дни.ру.

Напомним, именно Штурм больше года назад рассказала в каком плачевном состоянии находится звезда 90-х Евгений Осин, который уходит в запои на недели, и от которого ушла жена, забрав с собой дочь. Певца, страдающего зависимостью пытались отправить на лечение в Таиланд, там где ранее проходила реабилитацию Дана Борисова, однако, Осин не выдержал режима и вскоре сбежал в Москву.