Актер Саша Петров: На звание поэта не претендую, но мои стихи - это серьезно

31 Янв. 2018 2018-01-31T18:34:32+03:00

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Актер Саша Петров - кумир молодежи. Накануне презентации его первой книги мой телефон разрывался сообщениями от знакомых и незнакомых лиц от семнадцати до двадцати пяти. "Женя, ты идешь на Петрова? Подпиши мне книгу". "Подпиши мне две книги!", "Умоляю, купи сборник Сашечки". К удивлению: среди желающих подписать сборник оказались и менеджеры издательства Эксмо, не успевшие воспользоваться служебным положением.

Саша - феномен. Обаятельный молодой человек с космической скоростью завоевал сердца юных поклонников ролью полицейского Гриши из сериала "Полицейский с Рублевки", а теперь -продвигает собственное поэтическое шоу "Зановородиться". По этому поводу Иван Ургант поехидничал, мол, нескромно читает свои стихи наряду со стихами Маяковского. Но проект Петрова безумно популярен. По крайней мере, полный зал Крокуса - собрал.

На презентации книги стихов "Зановородиться" молодежи собралось такое дикое количество, что можно было подумать, будто выступает Бузова. При беглом взгляде на толпу становилось ясно. Тираж поэтического сборника в пять тысяч экземпляров нисколько не преувеличен. Разойдется. Еще и допечатывать придется.

- Саша, ответь на ахматовский тест: чай или кофе?

- Кофе, ты же видишь, я пью кофе.

- Кошка или собака?

- Собака, конечно. Причем, я даже знаю породу. Лайка с голубыми глазами. Когда-нибудь заведу.

- Пастернак или Мандельштам?

- Однозначно, Пастернак.

- Ты в передаче «Вечерний Ургант» читал стихотворение Пастернака «Быть знаменитым некрасиво». Действительно считаешь, что некрасиво? Мне кажется — очень красиво. Особенно на тебя глядя в этом убеждаешься.

- Я думаю, что это стихотворение надо перевести на современный язык. Пастернак говорил об излишнем хайпе. Так вот излишний хайп — это некрасиво.

- А что такое излишний хайп?

- Если образно говорить, это раздутый пузырь без смысла,без личности, без тебя. И когда ты этим очень сильно кичишься — это просто отвратительно.

- Тебе трудно быть знаменитым?

- Я не считаю себя сильно знаменитым, когда мне говорят, что я звезда, отвечаю — звезды не здесь, а на небе. От звездности нас отучил наш мастер Леонид Хейфец.

- Ты отлично читаешь стихи, в ютубе ролики с твоим исполнением Маяковского и Пастернака набирают тысячи просмотров. А какие стихи ты читал, когда поступал к Хейфецу?

- О, это были банальнейшие вещи. «Гой ты, Русь моя родная» Есенина, Высоцкий, Маяковский, что именно - не помню. В общем, самая стандартная программа, которую приемная комиссия слушает миллионы раз в течение десятилетий. Когда вспоминаю о своем поступлении, задаюсь вопросом, почему Хейфец меня взял. Думаю, потому, что на самом деле программа не важна. Важна личность. Как Леонид Ефимович говорил: дверь открывается в аудиторию — и я уже понимаю, будет у меня учиться человек или нет.

- То есть, когда ты поступал, ты еще не увлекался художественным чтением и не знал, что в этой сфере достигнешь высот?

- Нет, конечно. Но во время учебы у меня сложились очень хорошие отношения с моим педагогом по сценической речи. Она делала выездные чтецкие семинары в разных интересных местах. И однажды во время одного такого семинара в Переделкино я встретился с Вознесенским. Это было уже незадолго до его ухода и произошла такая невероятна история, судьбоносная в каком-то смысле.

- Ты уже был знаком с творчеством Вознесенского?

- Да, меня заводили строчки «Тишины хочу тишины нервы, что ли обожжены». Но в тот день я как раз читал Пастернака, то самое «Быть знаменитым некрасиво». И в зале сидел Вознесенский. Было понятно, что человек уходит, он уже не мог говорить, ему приносили листочки бумаги, он на них карябал что-то, превозмогая боль. Мне потом говорили, что он так до конца жизни стихи писал, не переставая. Ни для чего, не для пиара, ни для славы, не затем, чтобы войти в историю. Вот зачем он это делал, как ты думаешь?

- Потому что он был поэт.

- Да, он просто не мог не писать. А моя преподаватель в какой-то момент мне дала его книгу и сказала: подойди, возьми автограф. Я сначала застеснялся, неловко было, но подошел. И ты знаешь, он начал подписывать и вдруг поднял голову и на меня так посмотрел— это был флэшбэк такой непонятный. И до сих пор я это помню, и книжка у меня лежит, и этот флэшбэк забыть не могу. Сильнейшее впечатление.

- Саша, а как относиться к твоей поэтической книге? Как к маленькой шалости популярного актера или как к чему-то серьезному?

- Придавать этому серьезное монументальное значение я не хочу. В первую очередь на создание книги меня сподвигли люди. Многие — и пожилые, и молодые — подходили ко мне и спрашивали: Саша, а где можно почитать твои стихи? Понятно, что ни о какой книге я не думал, мне 28 лет, какая может быть книга. Но потом я сдался. К тому же это был хороший повод перенести свои стихи из мобильника на бумагу. Книга была сделана как бонус к моему поэтическому спектаклю. И это не просто сборник стихов, там еще интервью создателей шоу, там какие-то мои мысли.

- И много пустых страничек...

- Да, потому что это еще книга-блокнот. Я сам люблю писать от руки и мне было бы приятно, если человек использует мою книгу как свою записную. Ну то есть, я понимаю, что я не поэт и на звание поэта не претендую, но все-таки этот сборник — не шутка: там довольно личные вещи прописаны.

- Любимое стихотворение какое?

- Вот это. Две строчки: «Я построю свой дом

вечный»

- А что это значит?

- Не знаю. Это интуитивное.

- Саша, тебе бог дал актерский талант, у тебя огромное количество поклонников. Сегодня в Доме книги просто айпэду негде упасть. Ты же понимаешь, что собрал аудиторию не поэтический твой дар, прямо скажем...

- Конечно, все пришли на меня как на актера посмотреть.

- Но ведь ты можешь просвещать аудиторию. Находить новых современных поэтов: знакомить своих поклонников с современными очень хорошими авторами. Многие таланты прозябают в безвестности и это несправедливо.

- Да, я абсолютно согласен. Сейчас много современной поэзии, классной, которая мне нравится. Когда мы снимали «Кино в деталях» с Бондарчуком, нужно было снять какие-то перебивки. Я написал в инстаграмме: «ребят, давайте, придем на Кузнецкий мост, почитаем стихи. Ваши, мои. Неважно, чьи, просто на улице». Я думал, придет человек 20-30 и разбежимся. Но народу было — человек 400. Мы часов шесть читали. И некоторые так классно читали, прям до мурашек. Это нужно поощрять и развивать.

- Я все-таки немного о другом говорю. Вот ты свою книгу издаешь тиражом пять тысяч экземпляров, в то время как большие поэты, практически классики, издают за свои деньги тиражом триста экземпляров. В марте исполняется восемьдест лет Олегу Чухонцеву. Это последний из великих. Он не может себе позволить тираж в 5 тысяч экземпляров.

- Ну знаете, если бы я знал о существовании Чухонцева раньше — я бы помог. К сожалению, с современной поэзией я не сильно знаком. Не запоминаю авторов и для меня, честно говоря, современный литературный процесс - это не свалка, но неразбериха. Люблю рэп, мне нравится поэзия рэпера Хаски. Она очень сложная, интересная, живая. Иногда непонятная, как у Маяковского. Дико понравился баттл Оксимирона и Гнойного. Это здорово, это современный мир, стихи Оксимирона мне близки. У него есть своя поэтика. Это классно.

- У тебя есть свое шоу "Зановородиться", где ты читаешь свои стихи наряду со стихами Маяковского. При этом ты понимаешь, что ты не поэт и сам только что это говорил. Может быть, ты мог бы взять кого-то из современных и неизвестных авторов?

- Мне кажется, лучше действовать через телевидение. Я сейчас занят на съемках, но планирую пойти на канал, чтобы поговорить о создании поэтической программы, которая может объединить авторов. Может быть, любимые артисты будут читать стихи. Сила телевидения велика, если почитают известные люди — все круто разлетится. Тогда талантливые, как ты говоришь, авторы, смогут издавать книги тиражом не триста экземпляров, а тридцать тысяч. Я просто обещаю и себе, и тебе, что обязательно займусь этим. А еще — я ведь делаю в этом направлении что-то. Например, создаю базу из стихов. Мне хочется соединить и современных и молодых поэтов из разных регионов. Помогать в развитии. Поэты могут присылать стихотворения мне на почту. Я все читаю и если мне нравится — помогаю. Так что - присылайте, я готов помогать.