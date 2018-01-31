Косатку научили воспроизводить человеческую речь

31 Янв. 2018 2018-01-31T18:48:48+03:00

Млекопитающее, как выяснилось, может запоминать и повторять любые звуки, которые издают ее сородичи [видео]

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Группа ученых из Великобритании, Германии и Чили научили косатку по имени Уики произносить отдельные короткие фразы на английском языке. Эксперимент также показал, что эти морские млекопитающие могут копировать незнакомые звуки своих сородичей.

Обучая млекопитающих, исследователи обнаружили, что одна из косаток по кличке Уики смогла научиться “произносить” слова “привет”, “пока” и “раз-два”. Это происходило в тот момент, когда она использовала наружные ноздри, то есть звук раздавался над водой и напоминал человеческую речь.

Биологи научили косатку имитировать человеческую речь .

Ученые заявили, что открытие помогает пролить свет на то, как различаются диалекты косаток и как сородичи подражают речи друг друга. Эти существа уже известны своей способностью копировать движения других морских обитателей - дельфинов-афалинов и морских львов.

“Мы хотели видеть, насколько гибкой может быть косатка при копировании звуков. И результаты впечатляют: хотя у косаток другая морфология, они все равно могут близко имитировать звучание других видов - в этом случае, нас”, - рассказал Хосеп Зов, один из авторов исследования.

Кроме того, биологи заставляли Уики прослушивать звуки других косаток вместе с английскими словами. Однако доказательств того, что косатка понимает значение человеческих слов, не нашлось.

“Косатки являются достаточно умными существами. Их преимущества в мышлении перед другими млекопитающими можно заметить в процессе тренировки перед выступлениями в дельфинариях. Кроме того, они имеют собственную речь, посредством которой общаются между собой”, - говорится в исследовании.

Косатка Вики проживает в акватории, расположенной во Франции. По словам специалистов, в ходе исследований она показала достаточно обширные способности в запоминании команд. Всего за полгода она научилась выпрыгивать по команде и делать определенные движения. Ученые надеются, что при дальнейшем развитии логического мышления ее можно будет научить выражать мысли в примитивном виде.