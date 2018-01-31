Юрий Лужков: Потеряешь спортивную форму - сдохнешь в борозде от «Кремлевских списков» США

31 Янв. 2018 2018-01-31T21:07:18+03:00

Экс-мэр Москвы, а ныне фермер, находящийся сейчас вместе с супругой Еленой Батуриной на острове в Тихом океане, выступил в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]

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...Алло, Юрий Михайлович! А вы сейчас не в Москве, не в России?

- Нет, не в Москве.

- Не скажете по секрету, где вы у нас? У нас же бесцензурное радио, сайт, газета.

- Я в глубинах Тихого океана.

- А Елена Николаевна не рядом с вами там?

- Сейчас? Нет.

- А вообще – тоже где-то недалеко?

- Недалеко, да... А что ты хотел?

- Да тут вот в США опубликовали «Кремлевский список»... И взяли первую сотню российских миллиардеров – тоже всех туда вставили. И там есть Елена Николаевна Батурина. Вы в курсе?

- Конечно.

- Ее-то за что? Она - в социальных объектах, в социальных проектах. Как она это восприняла?

- Откуда я знаю? Надо тебе ее спросить.

- Вы сами у нее не спрашивали? Если вы об этом не знаете, значит, она восприняла все спокойно?

- Ну, я думаю, что, - наверное. Я бы вообще по этому поводу какие-то частные комментарии не стал бы давать.

- Владимир Путин уже сказал, что, по сути, всех нас, 146 миллионов, занесли в этот список.

- Вот Путин сказал – ну и правильно, наверное.

- Что теперь будет с Россией после таких вот демаршей со стороны Вашингтона? Чего нам ждать от оглашения списка так называемых «врагов США»?

- Вы знаете, Россия – самостоятельная страна. Поэтому, я думаю, что здесь, наверное, правильно говорить о решении наших внутренних проблем с нашими гражданами, а не с какими-то списками.

- Для нас это абсолютно ничего плохого не несет, да? Я имею ввиду такого рода списки... Они нас не дожмут?

- Кто – они?

- Ну, вот США, Запад этот загнивающий...

- Пока мы сами себя не дожмем, нас никто больше не сможет дожать.

- И - новость последних минут... Вы же имеете отношение к спорту, а не только в фермерству. Путин встретился в Ново-Огарево с олимпийцами, которые поедут на Олимпиаду. Как вы относитесь к тому, что нас прессингуют со спортом, с Олимпиадой?

- Первое – нет дыма без огня. Я думаю, если кто-то из спортсменов принимал «эти допинги», то именно эти спортсмены, а не страна, должны нести ответственность и должны страдать от этих санкций.

Второе. У нас есть организация – Олимпийский комитет России (ОКР). У нас есть Министерство спорта. Они должны нести ответственность за любой случай. Это не было государственной политикой. Это - действия частных лиц и отдельных спортсменов. (Речь - о применении допинга. - А. Г.) Тем не менее, руководители нашего спорта, министр и ОКР тоже должны нести ответственность за все то, что выявлено и реально было по допингу. Это обязательная вещь.

И Путин один отдуваться за министра спорта не должен.

- А то, что президент извинился перед олимпийцами за то, что власти не смогли их оградить…

- Я думаю, что это жест мужества. И я приветствую это заявление.

- Да! Чуть было не забыл... Эти так называемые «Кремлевские списки» не повлияют на поставки сельхозтехники на ферму Юрия Михайловича Лужкова под Калининградом? В качества дара от Елены Батуриной... И в дальнейшем к вам на ферму все также будут поступать и новые комбайны, и новые трактора?

- Отвечаю: сельхозтехнику мы должны зарабатывать не благотворительными акциями со стороны, а нам нужно создать такую в государстве систему, чтобы сами крестьяне могли расширять свое производство и покупать необходимое оборудование. И вот я в этих целях внес от имени комиссии Калининградской области и губернатора Антона Алиханова предложение по серьезным мерам - и в Госдуму, и Президенту России. Чтобы мы провели мощнейшую реформу сельского хозяйства. То, что сегодня есть, не дает возможности крестьянам ни комбайны покупать, ни трактора.

- В чем суть этой вашей новой реформы?

- Суть реформы – в полном задействовании земли. Она должна родить, а не пустовать… В полном изменении государственной политики по субсидированию сельского хозяйства. Плюс - перевод этой государственной политики на некоррупционные рельсы.

- Ничего, что мы сегодня спорт с сельским хозяйством перемешали? Или это же ваша жизнь, все взаимосвязано?

- Ну, знаешь, как... Тот, кто занимается сельским хозяйством, должен быть спортсменом. Быть постоянно в спортивной форме. Не терять ее. Иначе сдохнешь. В борозде загнешься. В том числе - от «Кремлевских списков» США.

- Согласен... Привет Елене Николаевне. И слова поддержки. Пусть не боится Госдепа, Минфина США и так далее.

- Мы никого не боимся. Мы честные люди, мы честно работали. И работаем. Поэтому - никого.

- Я рад за вас и за то, что у меня такие герои.

- Спасибо, Саш.