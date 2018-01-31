В России начнут создавать медицинские пункты для бездомных

31 Янв. 2018 2018-01-31T21:30:17+03:00

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В России появятся пункты медицинской помощи бездомным людям. В качестве пилотного проекта первые медпункты создадут в трех крупных региональных центрах: Хабаровске, Иркутске и Чебоксарах. Это совместный проект Русской Православной Церкви и Министерства здравоохранения РФ. Создание центров помощи обсудили на видеоселекторном совещании в минздраве.

Что сейчас делать человеку, оставшемуся на улице, без средств к существованию и документов? Как заверили в минздраве, формально в законе органичений для получения медицинской помощи бездомным нет. Но важно организовать работу учреждений, куда за помощью без всяких препятствий в любую минуту сможет обратиться человек, оказавшийся на обочине жизни. Не менее важно создать безопасные и комфортные условия для специалистов, которые будут работать с нуждающимися.

Так, в Иркутске создание пункта помощи бездомным планируется при городской больнице № 5, расположенной рядом с железнодорожным вокзалом. При медпункте будет также создана станция санитарной обработки. Как рассказала заместитель министра здравоохранения региона Галина Синькова, помимо стационарого пункта, в Иркутске планируется запуск мобильного пункта помощи бездомным.

В Хабаровске медпункт будет создан либо на базе городской поликлиники № 15, либо при местном отделении церковной организации «Милосердие». А вот в Чебоксарах - еще одном пилотном городе - еще с 2004 года работает республиканский центр социальной адаптации для бездомных. В оборудованном на 20 коек центре помощь бездомным оказывают медсестры и фельдшер. Новый медпункт для бездомных в столице Чувашии планируется организовать на базе больницы скорой помощи.

СПРАВКА КП

Сейчас при Русской Православной Церкви действуют 95 православных приютов для бездомных и 10 "автобусов милосердия" - мобильных пунктов помощи людям, оставшимся без крыши над головой, сообщает пресс-служба Московской Патриархии.

Где еще бездомные могут получить медицинскую помощь:

- Пункт фельдшерской помощи в «Ангаре спасения» православной службы «Милосердие» в Москве. Здесь бездомные могут получить первичную консультацию и медицинскую помощь, а также помощь социальных работников, связаться с родными, поесть, поменять одежду и помыться.

Как помочь проекту

- Ночной автобус благотворительной организации Ночлежка в Петербурге. Бездомные могут получить здесь горячую еду, средства гигиены, одежду. А профессиональные медики-волонтёры оказывают посетителям автобуса первую помощь.

Как помочь проекту

- Мобильная служба помощи «Социальный патруль», созданная на базе Центра социальной адаптации им. Е.Глинки в Москве. В специальных автобусах бездомные могут получить медицинскую помощь, теплую одежду, помыться.

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