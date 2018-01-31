2018-01-31T21:18:24+03:00
Общество

Задай свой вопрос ведущим легендарной «Главтемы»!

Ближайший выпуск программы будет необычным - он пройдет в нашей «Открытой студии» в Московском доме книги на Новом Арбате [видеотрансляция с 20:00 мск]
Михаил НЕБЕРА
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Обсуждаем главные темы с Михаилом Леонтьевым, Ильей Савельевым и Михаилом ЮрьевымОбсуждаем главные темы с Михаилом Леонтьевым, Ильей Савельевым и Михаилом Юрьевым
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Новый выпуск «Главтемы» будет очень необычным по форме и содержанию.

Во-первых, ведущие будут вести программу не из студии Радио «Комсомольская правда», а из Московского дома книги на Новом Арбате.Там сейчас работает наша «Открытая студия», в которую приходят известные люди. Собственно, плюс в том, что любой желающий может прийти по адресу Новый Арбат, 8 и своими глазами увидеть, как мы делаем эту программу, задать свой вопрос ведущим Михаилу Леонтьеву, Михаилу Юрьеву и Илье Савельеву, а также получить автограф в конце передачи.

Во-вторых, этот выпуск будет необычен тем, что ведущие меньше внимания посвятят обсуждению главных тем, а будут больше отвечать на ваши вопросы! Поэтому пишите прямо под этой заметкой, о чем вы хотите спросить!

Вы также можете звонить в прямой эфир Михаилу Леонтьеву, Михаилу Юрьеву и Илье Савельеву по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Смотрите видеотрансляцию с 20:00 (мск) из студии в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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