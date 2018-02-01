2018-01-31T23:39:05+03:00
Политика

ВЦИОМ: Голосовать за Путина готовы почти 70% россиян

Также стало известно, как распределились остальные предпочтения жителей РФ
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments48
Всего принять участие в голосовании намерены 71% россиянВсего принять участие в голосовании намерены 71% россиянФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал свежий предвыборный рейтинг. Социологи спросили россиян, за кого бы они проголосовали, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Всего принять участие в голосовании намерены 71% россиян (в конце декабря о том, что они «точно пойдут» на выборы, говорили 63% россиян).

А предпочтения россиян распределились вот так:

Голосовать за Путина готовы почти 70% россиян Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Голосовать за Путина готовы почти 70% россиянФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Вот как комментируют итоги опроса ВЦИОМ эксперты.

Алексей Мартынов политолог:

- В течение месяца рейтинг Путина колебался от 72% на 2% вверх, достигая почти 75 и на 2% вниз до 69, 9%. Но не это самое важное в представленных ВЦИОМ цифрах. Основное это то, что выборы становятся все более и более интересными и декларируемая явка растет. Таким образом очевидно, что призывы к бойкоту выборов не достигают никакого результата. Так называемые "электоральные забастовки" приводят к противоположному результату. Люди проявляют все больший и больший интерес к выборам. И вот это действительно важно и значимо!

Екатерина Соколова, политолог:

- Некоторое падение рейтингов провластных политиков в январе месяце - это социологически подтверждаемая многолетним наблюдением норма. Каждый год "первые" январские рейтинги дают власти голосов несколько меньше - чем последние декабрьские. Объяснение этому не политическое. А - скорее - бытовое. В декабре люди радуются предстоящим праздникам, предвкушают долгие новогодние каникулы. В январе - напротив - впереди большая работа и долгая зима. Конечно же эта ежегодная "аномалия" не имеет политической природы и "исправляется" уже в февральских и мартовских рейтингах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена КРИВЯКИНА

 
Читайте также
Новости 24
Ученые установили вред рыбьего жира и подсолнечного масла
Генконсульство России в Гонконге приостановило работу из-за авиабомбы
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам на своей территории
Конгрессмены США разочарованы отсутствием санкций после публикации «кремлевского доклада»
Мессенджер Telegram пропал из онлайн-магазина Apple
Премьер-министра Дании заподозрили в коррупции
США выделят 350 тысяч долларов на расследование военных преступлений в Сирии
Пожар в японском доме престарелых унес жизни 11 стариков
Резервный фонд России официально прекратил существование
В Таиланде вступил в силу запрет на курение на популярных у туристов пляжах
Сенат Польши одобрил закон о запрете пропаганды идеологии украинских националистов
Канадский сенат одобрил изменение слов гимна на «гендерно нейтральные»
Погода в Москве на 1 февраля 2018 года: ожидается до -6 градусов
Российский самолет, экстренно севший в США, вылетел на Кубу
Оба российских спутника «Канопус-В» успешно достигли целевой орбиты
Посольство России в Вашингтоне: Власти США продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипсобственности
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1а» с 11 спутниками
Пентагон обнародовал еще пять видео перехвата самолета США российским Су-27
Мэр Риги Ушаков высмеял запуск приложения «Друг языка» в Латвии
Украина объявила, что её суды в Донбассе и Крыму больше не работают
«Кровавое Суперлуние – 2018»: NASA показало все лунное затмение за 35 секунд
SpaceX запустила на орбиту спутник связи GovSat-1
Испытания американской системы ПРО Aegis на Гавайях завершились неудачей
Azur Air направит за россиянами в США другой самолет
Захарова рассказала, как Украина напала на Россию из-за снегирей