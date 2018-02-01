Сок в лицо и удар в челюсть

1 Февр. 2018 2018-01-31T23:34:28+03:00

Драки в теле- и радиоэфире начались у нас в 90-е годы, когда пришла «всеобщая свобода» [видео]

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Пионерами физического выяснения отношений в прямом эфире стали 18 июня 1995 года Владимир Жириновский и Борис Немцов. В программе «Один на один» ОРТ (ныне Первый канал) лидер ЛДПР плеснул апельсиновым соком из стакана в лицо тогдашнего губернатора Нижегородской области после слов Немцова: «Мы вас вылечим: два укола - и все!». А тот плеснул в ответ. Ведущий Александр Любимов развел драчунов.

17 сентября 2011-го при записи программы «НТВшники» владелец Национального резервного банка Александр Лебедев трижды ударил в лицо основателя Mirax Group Сергея Полонского, заявившего: «Я устал, есть желание дать в морду». Сидевший рядом сенатор Сергей Лисовский не пострадал.

26 мая 2016-го на съемках ток-шоу «Процесс» на канале «Звезда» украинский политолог Вячеслав Ковтун, выслушав выступление члена «Комитета спасения Украины» Юрия Кота о сыне, живущем в незалежной, бросил фразу: «Мы узнаем, что это за сын». И получил два удара в голову. Ведущие Сергей Шаргунов и Николай Петров прекратили мордобой.

В ноябре 2016-го на съемках ток-шоу «Право голоса» на ТВ Центр польский журналист Томаш Мацейчук заявил: «Украинцы тоже хотят жить, как нормальные люди, а не в г...не, как русские». Ведущий Роман Бабаян бросил в лицо поляку бумаги, а политолог Сергей Михеев попытался вытолкать Томаша вон.

В общем, такие дискуссии случаются у нас более 20 лет...

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