2018-01-31T23:34:28+03:00
Политика

Сок в лицо и удар в челюсть

Драки в теле- и радиоэфире начались у нас в 90-е годы, когда пришла «всеобщая свобода» [видео]
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Александр Лебедев трижды ударил в лицо основателя Mirax Group Сергея ПолонскогАлександр Лебедев трижды ударил в лицо основателя Mirax Group Сергея ПолонскогФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Пионерами физического выяснения отношений в прямом эфире стали 18 июня 1995 года Владимир Жириновский и Борис Немцов. В программе «Один на один» ОРТ (ныне Первый канал) лидер ЛДПР плеснул апельсиновым соком из стакана в лицо тогдашнего губернатора Нижегородской области после слов Немцова: «Мы вас вылечим: два укола - и все!». А тот плеснул в ответ. Ведущий Александр Любимов развел драчунов.

17 сентября 2011-го при записи программы «НТВшники» владелец Национального резервного банка Александр Лебедев трижды ударил в лицо основателя Mirax Group Сергея Полонского, заявившего: «Я устал, есть желание дать в морду». Сидевший рядом сенатор Сергей Лисовский не пострадал.

26 мая 2016-го на съемках ток-шоу «Процесс» на канале «Звезда» украинский политолог Вячеслав Ковтун, выслушав выступление члена «Комитета спасения Украины» Юрия Кота о сыне, живущем в незалежной, бросил фразу: «Мы узнаем, что это за сын». И получил два удара в голову. Ведущие Сергей Шаргунов и Николай Петров прекратили мордобой.

В ноябре 2016-го на съемках ток-шоу «Право голоса» на ТВ Центр польский журналист Томаш Мацейчук заявил: «Украинцы тоже хотят жить, как нормальные люди, а не в г...не, как русские». Ведущий Роман Бабаян бросил в лицо поляку бумаги, а политолог Сергей Михеев попытался вытолкать Томаша вон.

В общем, такие дискуссии случаются у нас более 20 лет...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После драки в эфире Радио «Комсомольская правда» Шевченко скорбит, а Сванидзе приносит извинения

Известные журналисты, остынув, рассказали, почему они устроили потасовку во время разговора о Сталине

Скандал двух известных журналистов – Николая Сванидзе и Максима Шевченко – загорелся в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Спорили они об Иосифе Сталине: Шевченко «за», ну, а Сванидзе – «против». Под конец программы Максим сказал: «Николай Карлович плюет сегодня на могилы погибших под Москвой…». Дальше завязалась перебранка. Сначала словесная. Потом кулачная. (подробности)

Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Генконсульство России в Гонконге приостановило работу из-за авиабомбы
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам на своей территории
Конгрессмены США разочарованы отсутствием санкций после публикации «кремлевского доклада»
Мессенджер Telegram пропал из онлайн-магазина Apple
Премьер-министра Дании заподозрили в коррупции
США выделят 350 тысяч долларов на расследование военных преступлений в Сирии
Пожар в японском доме престарелых унес жизни 11 стариков
Резервный фонд России официально прекратил существование
В Таиланде вступил в силу запрет на курение на популярных у туристов пляжах
Сенат Польши одобрил закон о запрете пропаганды идеологии украинских националистов
Канадский сенат одобрил изменение слов гимна на «гендерно нейтральные»
Погода в Москве на 1 февраля 2018 года: ожидается до -6 градусов
Российский самолет, экстренно севший в США, вылетел на Кубу
Оба российских спутника «Канопус-В» успешно достигли целевой орбиты
Посольство России в Вашингтоне: Власти США продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипсобственности
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1а» с 11 спутниками
Пентагон обнародовал еще пять видео перехвата самолета США российским Су-27
Мэр Риги Ушаков высмеял запуск приложения «Друг языка» в Латвии
Украина объявила, что её суды в Донбассе и Крыму больше не работают
«Кровавое Суперлуние – 2018»: NASA показало все лунное затмение за 35 секунд
SpaceX запустила на орбиту спутник связи GovSat-1
Испытания американской системы ПРО Aegis на Гавайях завершились неудачей
Azur Air направит за россиянами в США другой самолет
Захарова рассказала, как Украина напала на Россию из-за снегирей