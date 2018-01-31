Любви нет! Если любимый изменяет

31 Янв. 2018 2018-02-01T03:13:03+03:00

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Супружеская измена встала передо мной во весь свой трагически огромный рост, когда я получила этот рассказ. Я всегда думала, что измена – ну, такая приправа к любви. Согрешил в командировке, осознал, что жена лучше, еще горячее полюбил жену… Но тут вот такое письмо, значит.

«Дарья, поверьте, все - все! – достойные мужчины изменяют. Это горькая правда, которую вы не испытали на своей шкуре, судя по вашим радужным комментариям. Либо вам доставались никчемные мужички, которые за вас хватались, как утопающий за соломинку, либо вы одинокая женщина, которая активно врет о своей бурной личной жизни в угоду читателям, извините.

С отцом моего ребенка я познакомилась, когда мне было уже 34 года. Мы занимали примерно равные – хорошие - позиции в бизнесе, сошлись, обсуждая работу. У него были какие-то трения с начальством, у меня тоже... Поддерживали друг друга во всем, стали по-настоящему близки. Когда я уволилась с бесперспективной должности (по его настоянию), стали жить вместе. Вскоре я забеременела, а он сделал головокружительную карьеру – стал зарабатывать около миллиона рублей в месяц. Родился сын, а секс у нас резко сошел на нет. Муж ребенка очень любит, души не чает. Я долгое время мужа оправдывала: пришел под утро, но ведь он так занят на работе. В выходные исчезает на весь день – ну и ладно, значит, дел много по службе. Когда сыну исполнилось два года, в день рожденья папа от него не отходил. Провели весь день вместе, я была счастлива. После этого муж изменился. Стал больше времени уделять ребенку, стал ездить с нами на прогулки в город (мы живем в загородном доме), стал обнимать меня, когда мы засыпаем. Я подумала: ну всё, адаптировался к новой должности, теперь, возможно, и близость возобновится. А через две недели у меня звонит телефон. И женский голос сообщает: «Ваш муж вас не любит, он уже давно со мной». У меня потемнело в глазах, из ее рассказа я помню только, что муж меня разлюбил после родов, что у нее намного лучше тело, чем у меня, потому что ей 25, а мне 39. Хотя, надо сказать, у меня вообще ни грамма жира, ни одной морщины на лице, поскольку слежу за собой, не пью-не курю, придерживаюсь ЗОЖ. При росте 170 вешу 50 кг. Это модельные параметры.

Вечером я вызвала мужа на разговор. Признался: завёл роман с девушкой из компании-партнера. Но теперь он с ней порвал. Она после этого ему уже несколько раз наяривала с признаниями в любви, а когда не помогло – позвонила мне. Контрольный выстрел в «голову семьи»… Сейчас расклад такой: уже месяц муж спит в кабинете, я прикидываю, как нам максимально безболезненно развестись… Я ищу работу, но пока безуспешно. Какая хрупкая вещь – любовь! А, может быть, и нет её вовсе?

Анастасия, Москва.»

Изменил - и нет любви. Ну, как-то это слишком радикально, Анастасия. Не то чтобы я за левак. Я сама не в восторге, когда любимый в пробке застрял на три часа, а Яндекс говорит: «дороги свободны». Как раз: час до любовницы, час у нее, час до дома… Но ежели когда-нибудь мой покой нарушит звонок посторонней тётки с телом 25-летней, мне почему-то кажется, я не расстроюсь. Я скажу себе: да, у меня нет тела 25-летней женщины. Зато не так давно у меня было тело 35-летней. А теперь у меня тело 45-летней. И, надеюсь, у меня даже будет тело 55-летней. А если повезет, то и 75-летней! Сколько разнообразия и бодипозитива.

Утешив себя таким образом, я поеду куда-нибудь в гости и наставлю мужу рога – прям ветвистые рожищи – чтобы он с ними вообще головой вертеть не смог. А потом я буду гладить его по рогам, обнимать, кормить котлетой и говорить ласковые слова, потому что разлюбить человека – так вот вмиг – невозможно. Зачем себя заставлять разлюбить? Мучиться, говорить трагические вещи типа «любви нет», подавать на развод, объяснять малышу, что папа теперь только по субботам? Ради чего? Ради какой-то чужой женщины? Рога отсохнут, перемелются, мука будет. А любовь останется.

У вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к моим советам. У вас наверняка есть свой уникальный опыт. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада просто пообщаться, почитать ваши истории.