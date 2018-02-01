За что знаменитости бросаются в драку

1 Февр. 2018 2018-02-01T10:39:55+03:00

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Рукопашная журналистов Сванидзе с Шевченко в радиостудии «Комсомолки» освежила в памяти другие стычки известных людей из недавнего прошлого. Наш перечень, конечно, далеко не полный - ВИП-потасовок было гораздо больше. Но мы решили не вспоминать пьяные разборки и выходки.

Рукопашная журналистов Сванидзе с Шевченко в радиостудии «Комсомолки»Фото: скриншот видео

ЖИРИНОВСКИЙ – НЕМЦОВ

ЖИРИНОВСКИЙ НЕМЦОВ .

Когда: 18 июня 1995 года, прямой эфир.

Причина: перепалка о венерических заболеваниях.

Как это было. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Нижегородская область, которую на тот момент возглавлял Борис Немцов (ныне покойный), лидирует в стране по вензаболеваниям. Немцов тут же посоветовал Жириновскому самому пройти курс лечения, напомнив признание Вольфовича о 200 женщинах, с которыми он переспал.

- (Немцов) Мы вас вылечим!

- (Жириновский) Да не надо лечить нас!

- (Немцов) У нас два укола и все!

Апофеоз, вошедший в историю: Жириновский плеснул в лицо Немцову апельсиновым соком. Немцов плеснул из своего стакана. Жириновский увернулся. Началась драка.

Последствия. У Немцова - выпачканные пиджак и рубашка. У телепередачи - скачок рейтинга в разы. Жириновский – главный шоумен страны.

ЮРИЙ АНТОНОВ И БАЙКЕР ПУМБА

ЮРИЙ АНТОНОВ И БАЙКЕР ПУМБА .

Когда: 4 ноября 2011 года, автозаправка в районе МКАД.

Причина: узкий проезд.

Как все было. Небрежно припаркованный мотоцикл мешал вырулить народному артисту России на Land Rover. Когда подошел хозяин байка – Александр Ишутин (прозвище Пумба), завязалась перепалка. Потом началась драка. При этом 68-летний Юрий Антонов не побоялся сцепиться с молодым мужчиной вдвое больше и вдвое младше него. Драчунов разняли другие водители.

Последствия: у Антонова увесистый фингал под глазом, байкера суд оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Юрий Антонов не побоялся сцепиться с молодым мужчиной вдвое больше и вдвое младше негоФото: скриншот видео

ОЛИГАРХИ ЛЕБЕДЕВ И ПОЛОНСКИЙ

ОЛИГАРХИ ЛЕБЕДЕВ И ПОКЛОНСКИЙ.

Когда: 16 сентября 2011 года, прямой эфир.

Причина: призыв дать в морду.

Как все было. Экс‑миллиардер Сергей Полонский, основатель компании Mirax Group, разошелся не на шутку и сказал, явно намекая на сидевшего возле него Александра Лебедева (владелец «Национального резервного банка»): «Хочется иногда в морду дать, честное слово!» Лебедев встал и предложил ему попробовать, снова сел. Но потом накинулся на Сергея и несколькими уверенными ударами отбросил того «в партер».

Последствия: порванные штаны у Полонского, по его иску Лебедев был приговорен к 150 часам обязательных работ.

ДЕПУТАТЫ ФЕДУЛОВ И ШАНДЫБИН

ДЕПУТАТЫ ФЕДУЛОВ И ШАНДЫБИН .

Когда: февраль 2003 года, Госдума.

Причина: месть за шефа.

Как все было. Александр Федулов обвинил лидера КПРФ Геннадия Зюганова в политической проституции. Коммунист Василий Шандыбин, искушенный в парламентских кулачных боях, оказался неподалеку и тут же ввязался в драку.

Последствия: Федулов получил несколько крепких ударов в лицо, Шандыбин побывал в легком нокдауне.

КИРКОРОВ И ШЕВЧУК

Когда: декабрь 2002-го, питерский бар.

Причина: рок против попсы.

Как все было. Артисты встретились в баре случайно и тут же устроили перепалку. Дело в том, что накануне Шевчук поддерживал законопроект о том, что артист, поющий под фонограмму, обязан уведомлять об этом зрителей. Даже выложил в интернет видеоподборку с халтурными выступлениями, в которую попал и Филипп Киркоров. Увидев того в баре, Шевчук напомнил насчет фонограммы. Киркоров оскорбился. Завязалась драка.

Последствия. По одной версии, Киркоров выбил зуб Шевчуку. По другой, Киркоров вовсе не дрался, предоставив действовать своей охране. Сам же рокер рассказывал о разбитой губе.

Артисты встретились в баре случайно и тут же устроили перепалкуФото: Александр ГЛУЗ

КАШПИРОВСКИЙ И СЕКСОЛОГ

КАШПИРОВСКИЙ И СЕКСОЛОГ .

Когда: декабрь 2005 год, прямой эфир.

Причина: плевок.

Как все было. Легендарный советский экстрасенс Анатолий Кашпировский в прямом телеэфире доказал, что может заставить человека рухнуть на пол без чувств. Причем не силой мысли, а ударом с левой в ухо. Жертвой звезды эпохи перестройки стал питерский сексолог Игорь Князькин, с жаром говоривший в эфире, что Кашпировский целую страну обманывал. А потом еще и плюнул в него. Занимавшийся боксом Кашпировский отправил наглеца в нокаут.

Последствия. Поговорили и забыли.

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