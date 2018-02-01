Вице-премьер Дмитрий Козак: «Главная тема форума в Сочи - стратегия развития регионов»

1 Февр. 2018 2018-02-01T14:38:17+03:00

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Ровно через две недели (15 - 16 февраля) в Сочи начнет работу очередной Российский инвестиционный форум. Он по традиции носит региональных характер.

- Главная тема форума в Сочи - стратегия развития регионов. Будет обсуждаться совершенствование межбюджетных отношений, стратегия пространственного развития, снятие инфраструктурных ограничений для развития региональных экономик, - пояснил на брифинге в четверг Дмитрий Козак, вице-премьер и глава оргкомитета РИФ-2018.

По его словам, правительству важно будет услышать бизнес. Федеральным властям нужна обратная связь о том, как работают чиновники на местах: помогают предпринимателям или, наоборот, ставят палки в колеса. Там, где есть проблемы, будут разбираться. А лучшие практики, наоборот, постараются растиражировать. В частности, в этом году на форуме планируется обсудить очень важный документ - стратегию пространственного развития страны.

- Мы хотим создать не теоретический документ, а организующий документ практического действия, - пояснил Дмитрий Козак. - В нем должна быть обеспечена прогнозируемость действий федеральных властей. Как для муниципальных чиновников, так и для бизнеса и граждан на местах.

Прогнозов по сумме заключенных инвестиционных соглашений в правительстве пока не делают. Но вероятно, что она будет не ниже 400 млрд. рублей. Всего на площадках РИФ-2018 пройдет 57 мероприятий: это различные пленарные заседания и круглые столы.

- Мы видим повышенный интерес к форуму, - заявил Козак. - На этот раз заявилось в разы больше высокопоставленных участников, руководителей российских и зарубежных компаний. Уже зарегистрировались 50 глав отечественных бизнес-структур, а также представители 78 иностранных. Среди них: американские, европейские и азиатские компании. Всего на форум заявилось уже около 2000 участников. Но это число еще может вырасти, потому что многие регистрируются в последний момент.