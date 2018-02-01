2018-02-01T16:11:18+03:00
Звезды

Пригожин после фото с похожими на него детьми выложил снимок с новыми «малышами»

Мужу Валерии понравилось устраивать хайп по этому поводу
Петр СИМОНОВ
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Малыши оказались дальними родственниками по пригожинской линииМалыши оказались дальними родственниками по пригожинской линииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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С тех пор, как лет пять назад в жизнь людей и звезд ворвался Инстаграм, создавать новости про самого себя стало очень легко. Одного загадочного поста с недосказанностью в подписи порой становится достаточно, чтобы породить массу слухов.

Ситуация с 49-летней певицей Валерией и ее 48-летним мужем-продюсером Иосифом Пригожиным — отличный пример тому, как фанаты домысливают, если их кумиры недоговаривают. Началось с того, что Дмитрий Маликов вместе с женой Еленой стали родителями. 24 января 2018 года у 48-летнего певца и его 53-летней супруги родился сын. Мальчика родила суррогатная мать. Артист не стал скрывать это обстоятельство.

Так как в последнее время первые знаменитости страны активно практикуют суррогатное материнство, фанаты начали подозревать, что и другие звезды могли стать родителями таким образом.

valeriyavaleriya
Лифтолук. Собрались на прогулку. #лифтолук #дети #двойняшки #семья
55048 отметок «Нравится»1053 комментариевInstagram

Фото Валерии с двумя маленькими двойняшками взорвало сеть. Народ решил, что и она туда же.

Затем подписчики Валерии отыскали этих же детей на страничке ее мужа в начале января и слухи о том, что это их суррогатные дети или же внуки, пошли с новой силой.

Иосиф Игоревич в конце концов объяснил «КП», что же это за похожие на него дети. Малыши оказались дальними родственниками по пригожинской линии.

Но продюсер решил хайп по этому поводу не прекращать. И выложил новых «малышей».

prigozhin_iosifprigozhin_iosif
Вышел с малышами на прогулку. )
6707 отметок «Нравится»215 комментариевInstagram

Народ юмор Пригожина оценил:

dana_tlegenova: «Шрек. Прогулка с обезьянами». Смотрите во всех кинотеатрах страны! Прелесть.

natka_ro: Надеюсь, на этот раз вы ответите на вопрос - чьи это близнецы ? И кто их мать

annazainet: Мальчик - на папу, а девочка - копия Валерия!

Напомним, у Валерии и Иосифа Пригожина нет совместных детей. У Валерии трое детей от предыдущего мужа Александра Шульгина: 24-летняя Анна, 23-летний Артемий, 19-летний Арсений. У Иосифа Пригожина 28-летний сын Дмитрий и 20-летняя дочь Дана от первого брака, 18-летняя дочь Лиза от второго. Продюсер считает детей супруги своими.

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