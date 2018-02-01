Одно лицо: французский официант потратил 5000 фунтов стерлингов, чтобы походить на Мэрилин Монро
Французский официант Сириль Ру по имени так хотел быть похожим на секс-символ Голливуда Мэрилин Монро, что не пожалел пять тысяч фунтов стерлингов (около 400 тысяч рублей) на походы к косметологам.
Молодому человеку сейчас 32 года, он живет в городе Тулон. Увлекаться инъекциями ботокса и других косметологических препаратов он начал в 26 лет. С тех пор ему удалось заметно изменить свое лицо и увеличить губы при помощи примерно 20 операций. В планах у Ру - "переделка" собственного носа.
Но и этого французу кажется недостаточным. Публикуя свои многочисленные селфи в Instagram, Ру применяет фильтры, а также использует макияж, чтобы еще больше увеличить размер губ.
Официант, который уже получил прозвище «пластический парень», восхищается внешностью известной светской львицы Джослин Вильденштейн, которая к своим 77 годам стала настоящей жертвой пластической хирургии, превратившись в «невесту Франкенштейна», сообщает The Sun.