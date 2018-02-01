Одно лицо: французский официант потратил 5000 фунтов стерлингов, чтобы походить на Мэрилин Монро

1 Февр. 2018 2018-02-01T19:06:31+03:00

Сириль Ру так хотел быть похожим на секс-символ Голливуда Мэрилин Монро, что не пожалел пять тысяч фунтов стерлингов

32-летний Сириль Ру перестарался с инъекциями в попытке стать похожим на своего кумира

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Французский официант Сириль Ру по имени так хотел быть похожим на секс-символ Голливуда Мэрилин Монро, что не пожалел пять тысяч фунтов стерлингов (около 400 тысяч рублей) на походы к косметологам.

Молодому человеку сейчас 32 года, он живет в городе Тулон. Увлекаться инъекциями ботокса и других косметологических препаратов он начал в 26 лет. С тех пор ему удалось заметно изменить свое лицо и увеличить губы при помощи примерно 20 операций. В планах у Ру - "переделка" собственного носа.

mediadrumworld The plastic guy who admits he is so addicted to lip fillers he spent 5000 on Botox as part of his quest to look like his idol Marilyn Monroe. Click the link in bio to see more. #lips #fillers #botox #cosmetics #addict #france #toulon #marilynmonroe #kyliejenner #injections #plastic

Но и этого французу кажется недостаточным. Публикуя свои многочисленные селфи в Instagram, Ру применяет фильтры, а также использует макияж, чтобы еще больше увеличить размер губ.

Официант, который уже получил прозвище «пластический парень», восхищается внешностью известной светской львицы Джослин Вильденштейн, которая к своим 77 годам стала настоящей жертвой пластической хирургии, превратившись в «невесту Франкенштейна», сообщает The Sun.