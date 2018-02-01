2018-02-01T19:06:31+03:00
Общество

Концерты Захара Мая в России отменили после публикации в "КП"

Клубы начали отказываться от гастролей исполнителя, известного своими русофобскими заявлениями
Дмитрий СТЕШИН
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Спустя сутки после публикации на сайте "КП", клубы начали отказываться от гастролей Захара МаяСпустя сутки после публикации на сайте "КП", клубы начали отказываться от гастролей Захара МаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В начале декабря, широко известный в узких кругах американо-украинский панк-певец собрался в гастрольный тур по двум столицам России. Судя по тому, что деньги на визу в РФ (250 долларов) он собирал в интернете, среди американских поклонников своего таланта – финансовое положение артиста не соответствовало дерзости его высказываний. В России у Захара Мая тоже оказалось множество поклонников, которые прекрасно помнили все его публичные заявления о России, русских, событиях на Донбассе и запредельную по уровню скотства серию стихов, высказываний и шуточек о катастрофе российского самолета Министерства обороны 25 декабря 2016 года. В той аварии погибло 92 человека - летчики, офицеры, 65 участников ансамбля им.Александрова, три съемочные группы российских телеканалов и известная благотворительница Доктор Лиза.

Клубы начали отказываться от гастролей исполнителя, известного своими русофобскими заявлениями Фото: Скриншот сайта

Клубы начали отказываться от гастролей исполнителя, известного своими русофобскими заявлениямиФото: Скриншот сайта

В течении суток неравнодушные люди в Москве и Питере смогли донести до арт-директоров и владельцев клубов, пригласивших Захара Мая, свою позицию. Ополченцы воевавшие на Донбассе в подразделении «Енот», дословно заявили, что «мы скорректируем свои планы, чтобы посетить концерт». Сработало так называемое «гражданское общество», которого, по мнению оппозиции, в России нет.

В течении суток неравнодушные люди в Москве и Питере смогли донести до арт-директоров и владельцев клубов, пригласивших Захара Мая, свою позицию Фото: скриншот видео

В течении суток неравнодушные люди в Москве и Питере смогли донести до арт-директоров и владельцев клубов, пригласивших Захара Мая, свою позициюФото: скриншот видео

Спустя сутки после публикации на сайте "КП", клубы начали отказываться от гастролей Захара Мая. История оказалась крайне поучительная для замайдановцев-русофобов, совершенно не ожидавших, что глупенькие и добренькие «небратья», оказываются, имеют хорошую память и чувство собственного достоинства.

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