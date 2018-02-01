2018-02-01T19:06:31+03:00
Общество

Что делать, если просрочено оформление наследства

Читателей «КП» консультирует Почетный адвокат России Леонид Ольшанский
Анна НИКОЛАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Почетный адвокат России Леонид ОльшанскийПочетный адвокат России Леонид Ольшанский
Изменить размер текста:

Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

КАКИЕ ПРАВА У СОВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИРЫ

У меня доля в квартире, могу ли я приглашать к себе в гости других людей без согласия остальных собственников этого жилья? Могут ли гости жить со мной постоянно?

Алексей

- Вопрос сложный. Во-первых, важно знать: определен ли у вас судом порядок пользования этой жилплощадью. Может, квартира однокомнатная либо двухкомнатная, но нигде не зафиксировано, что ваша комната левая или правая. Второе: против вас такие аргументы: коридор, ванная, туалет, кухня, балкон — это объекты общего пользования. Остальные собственники могут быть против, чтобы ваши гости ходили по коридору или пользовались туалетом. Поэтому возможны два варианта: или визиты/проживание ваших гостей по взаимному согласию со всеми совладельцами, или рукопашная схватка.

ЕСЛИ ПРОСРОЧЕНО ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

Два года назад умерла мама, остались квартира и дача. В наследство мы не вступили, только открыли наследственное дело у нотариуса. Подскажите: насколько критична наша ситуация? Сколько есть времени для принятия наследства?

Андрей

- Вам нужно поскорее идти к нотариусу и писать заявление, что вступили в наследство фактически. Подтверждения этого — что вы живете в квартире, поливаете фикусы, оплачиваете коммунальные услуги. Если вам откажут в оформлении наследства, придется судиться. На это у вас остался еще год, потому что срок давности для рассмотрения исков в суде составляет 3 года.

ТРЕБУЮТ ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ ЗА ПРИСТРОЙКУ К ДОМУ

У меня в собственности нежилое помещение, пристроенное одной стеной к первому этажу пятиэтажки. Управляющая компания требует взносы на капремонт, хотя помещение не встроено в дом, а лишь граничит с ним одной стеной . Я обязан платить?

Роман

- Взносы предназначены для капремонта дома, а у вас нежилое помещение, и оно не в доме. Так что отказывайтесь платить и скажите управляющей компании: если вы считаете, что я обязан оплачивать взносы — обращайтесь в суд.

КТО ПОМОЖЕТ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ?

Подскажите: как грамотно и убедительно написать письмо губернатору, чтобы он помог найти работу по специальности?

Ольга

- Напишите: господин губернатор, я честный человек с хорошим образованием, хочу работать, воровать не хочу. Прошу помочь мне найти работу по специальности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Защита Белых заявила о намерении обжаловать приговор
Глава ЦРУ: жизни американцев окажутся под угрозой, если США не будут работать с РФ
МИД РФ назвал реакцию США на сближение самолетов попыткой «разжечь русофобские настроения»
Пентагон: военная авиация США продолжит летать у границ России
Ученица устроила стрельбу в школе Лос-Анджелеса
Неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомета
Мощный взрыв прогремел в Анкаре
Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаде-2018
Telegram вернулся в App Store
Путин пообещал поговорить с ФАС о возможности снижения цен на бензин
Путин предложил сделать расходы на развитие экономики обязательными для регионов
Ученые объяснили видео с моющейся крысой
Путин: антисанкции привели к запуску целой цепочки положительных последствий
Ушастый лисёнок из Москвы стал новой звездой соцсетей
Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»