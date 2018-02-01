Пользователи Рунета назвали лучшие гаджеты 2017 года

1 Февр. 2018 2018-02-01T18:22:20+03:00

Смартфоном года стал китайский флагман Huawei Honor 9, а победителем среди планшетов - Apple iPad Pro 10.5

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Издание Hi-Tech Mail.ru подвело итоги голосования восьмой ежегодной премии “Лучший гаджет 2017 по версии рунета”. На этот раз почти 130 тысяч пользователей Рунета отдали свыше двух миллионов голосов за лучшую технику года. С результатами голосования можно ознакомиться на сайте проекта.

Участники выбирали лучшую технику в пяти категориях: “Смартфоны”, “Компьютеры”, “Камеры”, “Телевизоры”, и “Гаджеты”. Голосование проходило в период с 25 декабря 2017 года по 31 января 2018 года.

Первое место в категории “Оптимальный баланс” получил китайский смартфон Huawei Honor 9. Помимо него, лучшими по соотношению “цена/качество” были признаны аппараты Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy A5, Asus ZenFone 4 и LG G6.

Званием “Флагманского смартфона года” пользователи наградили Samsung Galaxy S8+, а второе и третье места в категории достались Apple iPhone X и Huawei Mate 10 Pro.

Samsung Galaxy S8+

В категории “Компактный флагман” победу одержал Sony Xperia XZ1 Compact, а Xiaomi Redmi 4X получил главную награду за “Доступность”. В категории “Лучший долгоработающий смартфон” конкурентов опередил Xiaomi Mi Max 2 с аккумулятором 5300 мАч, а лучшим музыкальным смартфоном стала модель Meizu Pro 7 Plus.

В категории “Компактный флагман” победу одержал Sony Xperia XZ1 Compact

Смартфон Galaxy S8+ также получил первое место в категории “Лучший дизайн”, второе и третье места достались Apple iPhone X и Huawei Mate 10 Pro в корпусе Porsche Design.

В категории “Компьютеры” главную награду получил Acer Predator 21 X. Лучшим трансформером по версии пользователем стал Lenovo Yoga 720, а лучшим планшетом – Apple iPad Pro 10.5. Самым красивым ноутбуком назвали ASUS ROG Zephyrus GX501, а в категории моноблоков победу одержал Apple iMac Pro.

“Камерами года” стали Canon EOS 6D Mark II (“Лучшая зеркальная камера”), Sony А7RM III (“Лучшая беззеркальная камера”) и Panasonic Lumix DC-GH5 (“Инновация года”). Лучшей камерой для 360-градусной съемки признан модуль Moto 360 Camera, лучший дизайн у миниатюрной Sony DSC-RX0.

Canon EOS 6D Mark II

В категории “Телевизоры” пользовали выделили QLED-телевизор Samsung QLED 65Q9F, а первый OLED-телевизор Sony стал самым инновационным и самым красивым в голосовании. В категории “Оптимальный баланс” первое место с большим отрывом – у OLED-модели LG среднего класса.

Кроме того, Microsoft Xbox One X пользователи отметили как лучшую игровую приставку, DJI Phantom 4 Pro Obsidian победил среди дронов, а наушники и плееры Sony опередили соперников в музыкальных номинациях.