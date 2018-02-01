2018-02-01T07:52:34+03:00
Спорт

"Вашингтон" победил "Филадельфию" 5:3 в НХЛ, уступая по ходу встречи 0:2

Россиянин Евгений Кузнецов отметился голевой передачей в поединке регулярного чемпионата
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Вашингтон" одержал победу над "Филадельфией" 5:3."Вашингтон" одержал победу над "Филадельфией" 5:3.Фото: REUTERS
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В поединке регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", за который выступают сразу трое российских хоккеистов, одержал волевую победу в домашнем матче против "Филадельфии". Еще в начале встречи команда уступала со счетом 0:2, но в итоге одержала победу со счетом 5:3.

"Филадельфия" в начале поединка вышла вперед благодаря шайбами Нолана Патрика (2 минута) и Трэвиса Конечны (8). Далее шайбы забрасывали хозяева. Чендлер Стивенсон на 23 и 24 минутах поединках сделал счет равным. Далее у "Вашингтона" отличились Андре Бураковски (25), Ти Джей Оши (46), Деванте Смит-Пелли (50). Точку в поединке поставил Якуб Ворачек (51), сокративший разрыв в счете.

В этой игре по голевой передаче на свой счет записали россияне - Евгений Кузнецов у "Вашингтона" и защитник "Филадельфии" Иван Проворов.

После 50 матчей "Вашингтон" с 65 очками - второй в Восточной конференции. "Филадельфия" - семью строчками ниже, набрав 56 баллов в турнирной таблице.

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