2018-02-01T08:10:42+03:00
Спорт

WADA рекомендовало МОК использовать старые пробирки на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане

Ранее появилась информация о том, что их можно легко вскрыть
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ВАДА снова заявило о проблемах с пробирками.ВАДА снова заявило о проблемах с пробирками.Фото: REUTERS
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Получила свое развитие история с пробирками для допинг-проб, которые планировалось использовать на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Модели контейнеров образца сентября 2017 года, по заявлению ВАДА, оказались уязвимы и их можно вскрыть вручную без какого-то воздействия.

- В настоящее время изучаются все потенциальные причины этих проблем. МОК было рекомендовано более раннюю модель пробирок, которая использовалась на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. ВАДА удалось собрать достаточное количество пробирок для охвата всей программы допинг-тестирования на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане, - говорится в официальном сообщении ВАДА.

Как отмечается, компания-производитель Berliger приступила к возобновлению производства моделей более раннего образца. МОК, в свою очередь, ранее уже заявлял о том, что уверен в ВАДА, которое, как отмечалось, сможет найти решение проблемы.

Ранее же агентство сообщило о ходе своего "расследования" - 18 января оно попросило компанию Berlinger провести тесты на предмет возможного вскрытия пробирок. К 27 числу поступил ответ - в ходе лабораторных испытаний пробирки вскрыть без повреждений не удалось.

Тем не менее, в ВАДА решили перестраховаться и "подуть на воду", порекомендовав вообще всем антидопинговым организациям использовать старые модели пробирок для допинг-проб.

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