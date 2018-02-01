"Тоттенхэм" победил "МЮ" 2:0 в чемпионате Англии по футболу

1 Февр. 2018 2018-02-01T08:33:08+03:00

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В Лондоне был сыгран главный поединок 25 тура чемпионата Англии по футболу. "Тоттенхэм" принимал на своем поле "Манчестер Юнайтед" и смог добиться важной победы со счетом 2:0.

Счет в этом поединке был открыт уже на 11-й секунде встречи. Гол в ворота "МЮ" забил полузащитник хозяев Кристиан Эриксен. Однако же, чуть позже стало известно, что точный удар был сделан с нарушением правил. Все дело в том, что в момент ввода мяча в игру форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн раньше времени пересек середину поля. И по правилам необходимо было бы вновь ввести мяч в игру. Но, тем не менее, гол датчанина стал по-своему историческим. Еще никто не забивал "Манчестер Юнайтед" уже на 11-й секунде встречи.

Ну а на 28-й минуте матча последовала еще одна неудача для "Манчестера". Защитник Фил Джонс забил гол в свои ворота и, фактически, после этого был предрешен исход поединка. "МЮ" уступил в гостевом поединке со счетом 0:2.

Встреча "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" стала рекордной по посещаемости среди всех матчей чемпионата Англии по футболу. На нее пришло 81 978 человек, а проходил матч на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Прошлый рекорд тоже принадлежал "шпорам" - в октябре 2017 года их домашний поединок с "Ливерпулем" посетили 80 287 зрителей.

После этой победы "Тоттенхэм" - с 48 очками пятый в турнирной таблице чемпионата Англии, а уступивший им "МЮ" - второй с 53 баллами.