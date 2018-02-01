Охотники на янтарь

1 Февр. 2018 2018-02-01T18:14:58+03:00

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За несколько дней три калининградских цеха по переработке янтаря пострадали от произвола сотрудников правоохранительных органов. Совершая рейд по тем предприятиям, которые вопреки всему работают, платят налоги и сохраняют рабочие места, полицейские изъяли драгоценный камень у частных предпринимателей Медведева Александра Сергеевича и Бусловой Надежды Васильевны.

Попытка повторить такой же сценарий на предприятии ООО «Амбер плюс» успехом не увенчалась. Пока что. Однако участники рейдерской акции вряд ли так просто оставят предпринимателей в покое. А в памяти всей Калининградской области ещё свежо воспоминание, когда в 2014 году полицейские умудрились сначала изъять, а потом похитить у «Амбер-Плюс» почти семьдесят тонн янтаря на астрономическую сумму.

Проверка или облава?

В этот раз все проходило по похожей схеме. В пятницу около 11 утра на охраняемую территорию фирмы «Амбер Плюс» в поселке Янтарный проникли лица в камуфляже и масках. Проникновение совершалось без установленных законом оснований, полицейские попросту взломали ворота.

Руководству предприятия лица представились сотрудниками ОМОНа, Росприроднадзора, оперативной таможни и УЭБиПК и заявили о начале оперативно-розыскной операции. Формальным основанием для нее было названо поступившее в МВД заявление о совершенном преступлении. В чем заключалось преступление, и кто его совершил сотрудники правопорядка объяснять отказались, и не предъявив ордера, приступили к обыску предприятия — прежде всего, складов.

Не обнаружив «улик преступления», оперативники начали опрос арендаторов, сотрудников ООО «Вега», которое специализируется на производстве ювелирных изделий и полуфабрикатов из янтаря и арендует это помещение у ООО «Амбер Плюс». В ходе этой процедуры обнаружилось, что правоохранителей интересует только один вопрос - где хранится янтарь, на который предприятие ООО «Амбер Плюс» пытается получить лицензию на экспорт.

«Мы хорошо знаем, чем заканчивается такая процедура, — комментирует ситуацию генеральный директор ООО «Вега» Елена Кочеткова. — Сначала янтарь изымают, потом его подменяют, затем он вообще куда-то исчезает, и даже следов никаких не найти».

Ответственные за это преступление отделались легким испугом - видимо обкрадывать предпринимателей зазорным не считается.

«Это мы изымать не будем»

Информация о том, что заявленного на экспорт янтаря в здании нет, сотрудников правопорядка сильно огорчила. Пригрозив, что при «неудачных поисках» подобные проверки станут ежедневными, силовики продолжили «оперативно-розыскную операцию». Обыск длился до 7 вечера.

В какой-то момент один бдительный полицейский обнаружил в помещении несколько мешков с сырьем, на которое были документы, но и тут всех участников обыска ждало разочарование. Вместо ценного камня 1 сорта в мешках оказался сырьевой материал низкого качества. «Это мы изымать не будем», — брезгливо произнес один из людей в форме, и поиски продолжились.

Работа фабрики встала на весь день и всех сотрудников эта ситуация всерьез взволновала. Для каждого из них конфискация сырья означает потерю работы, которой в поселке Янтарный попросту нет. Работники были готовы собирать у ворот свои семьи, чтобы воспрепятствовать произволу. Такое случалось и раньше. Три года назад по Янтарному прокатились акции протеста в связи произволом проверяющих органов.

Люди выходили на улицы и требовали законности и порядка, но изъятое тогда для «экспертизы» сырье на фабрику так и не вернулось, зато на черном рынке Польши и Китая балтийский янтарь появился в таком количестве, что серьезно обвалил цены на сырье.

Можно предположить, что изъятый янтарь больше не вернется ни к ИП Медведеву, ни к ИП Бусловой, склады, которых эта же группа лиц «проверила» днем ранее — в четверг. Для маленьких частных фирм это означает неизбежную гибель, а для их штата — потерю работы.

Кому есть дело до чужого янтаря

Дело это мутное. Работники ООО «ВЕГА» считают, что пятничный инцидент - это только цветочки. Выходя из здания, один из членов оперативной группы — на прощание многозначительно предупредил: «Все равно будем искать, пока не найдем, не успокоимся». Что он собрался искать непонятно, ведь при получении лицензии на экспорт, весь янтарь-сырец предъявляется экспертам и проверяется контролирующими органами по описи.

Но в его словах никто не усомнился. Мотивация здесь куда сильнее, чем ловить настоящих преступников. Когда речь идет про тонны янтаря — на кону стоят миллионы долларов, а предполагаемый «заказчик» сомнительных обысков обладает большим влиянием. И как ни крути все следы «проверок» ведут к региональному монополисту по добычи янтаря АО «Калининградский янтарный комбинат». Сотрудники убеждены, что подобные «маски-шоу» являются борьбой за установление полного контроля над рынком.

Комбинат считается лидером отрасли и фактически устанавливает уровень цен на российский янтарь. Рост объемов экспортной продажи камня конкурентами грозит комбинату и лицам его контролирующим серьезной «просадкой» по морже (дополнительной прибыли) и падением стоимости камня на рынке.

В Калининградских СМИ не раз подвергали резкой критике действия руководства комбината, с которым постоянно конфликтуют местные переработки янтаря из-за отсутствия сырья.

Хорошего, сортового янтаря у местных переработчиков всегда острая нехватка. Весь объем идет на экспорт, лучший материал уходит в Китай. Российский фабрикам не на чём работать, хотя они готовы перерабатывать сырец на гораздо лучших условиях, чем китайцы.

Но кому есть дело до проблем калининградских производителей? Когда речь идёт о больших деньгах, чиновники из госкорпораций отодвигают интересы государства на задний план.

Напомним, что 15 июня 2017 года в ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин заявил: «Малый бизнес, без всякого сомнения, должен получать всю имеющуюся поддержку, и эти инструменты поддержки надо совершенствовать». Тогда как глава государства с регулярно подчеркивает значимость поддержки малого бизнеса, представители государственных органов и госкорпораций создают для предпринимателей непреодолимые препятствия.

Справка

В Калининградской области сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Незаконные хищения камня, к сожалению, стали привычными для региона — они повторяются с 2014 года. После нашумевшей истории, когда 70 тонн янтаря, изъятого сотрудниками полиции у ООО «Амбер-Плюс», было помещено на охраняемый склад из которого они благополучно исчезли, по области прокатилась волна изъятий солнечного камня у различных компаний. Тогда же от произвола пострадал сувенирный магазин «Янтарные изделия» потерявший около двух тонн сортового янтаря.