Адвокат Родченкова: «CAS принял неудачное решение»

1 Февр. 2018 2018-02-01T15:51:35+03:00

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Адвокаты Григория Родченкова остались недовольны и раздражены решением Спортивного арбитражного суда, оправдашего 28 из 39 дисквалифицированных МОК российских спортсменов. Комиссия Освальда, наказывая российских спортсменов и отнимая у них медали, в основном полагалась на показания беглого информатора ВАДА Григория Родченкова. Спортивный арбитражный суд, вынося свое решение, опирался на улики и доказательства. Это и не понравилось адвокатам Родченкова.

«Доктор Родченков полностью и достоверно свидетельствовал CAS, - заявили юрист информатора ВАДА Джим Уолден. - Неудачное решение CAS предусматривает очень небольшое наказание для некоторых спортсменов и полный «выход из тюрьмы» для большинства. Таким образом, решение CAS только ободряет мошенников, усложняет победу чистых спортсменов и дает еще одну выгоду для коррумпированной российской допинговой системы...».

Напомним, что Григорий Родченков давал показания в CAS один раз, и не лично, а по видеосвязи. Лицо его не показывалось. Кроме того, адвокатам российских спортсменов не дали возможности подвергнуть информатора ВАДА и ключевого свидетеля обвинения перекрестному допросу. При этом российские юристы обращали внимание, что показания Родченкова становятся все путанее, и противоречат себе же. Но если МОК действительно подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, то Родченкову скорее всего снова придется повторять свои слова.

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