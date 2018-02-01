Ростех поставит Аэрофлоту 50 новейших российских самолетов МС-21

1 Февр. 2018 2018-02-01T19:11:50+03:00

Первое воздушное судно должно быть поставлено в первом квартале 2020 года. Фото: Василий ДОЕНИН/ТАСС

Первое воздушное судно должно быть поставлено в первом квартале 2020 года

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Аэрофлот станет крупнейшим эксплуатантом новейшего российского магистрального самолета МС-21. Исторический контракт о поставках 50 пассажирских воздушных судов нового поколения будет подписан 1 февраля между авиакомпанией и госкорпорацией Ростех. Соответствующий меморандум сегодня был подписан Ростехом и Аэрофлотом.

«Прорывной результат»

Согласно твердому контракту, дочернее предприятие Ростеха - лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» - предоставит авиакомпании в операционный лизинг 50 машин МС-21-300. Таким образом, Аэрофлот станет крупнейшим в России арендатором новейших отечественных авиалайнеров. Сумма лизинговых платежей и резервов на техническое обслуживание составит более 5 млрд долларов.

В компоновке для российского авиаперевозчика лайнер рассчитан на перевозку 169 пассажиров (16 кресел бизнес-класса и 153 – экономического). На первом этапе договор предусматривает поставку воздушных судов с иностранным двигателем. Начиная с 26-го самолета, авиакомпания имеет опцию получать лайнеры с новыми российскими двигателями ПД-14, которые сейчас проходят сертификационные испытания.

Первое воздушное судно должно быть поставлено в первом квартале 2020 года, завершение поставок ожидается в 2026 году. Срок аренды каждого воздушного судна - 12 лет, с возможностью пролонгации на два года не более трех раз. Аэрофлот планирует активную коммерческую эксплуатацию самолета как на внутренних, так и международных воздушных линиях.

- Сделка подтверждает, что российский гражданский авиапром возвращает утраченные в прошлом позиции и встает в один ряд с ведущими мировыми производителями, - пояснил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. - МС-21 – это по-настоящему прорывной результат для авиационной отрасли. В самолете применяются передовые материалы и системы последнего поколения, созданные ведущими отечественными компаниями. В частности, Ростех производит для МС-21 титановые и композитные детали, бортовую электронику, компоненты шасси, другие системы, а также его «сердце» - двигатель ПД-14. Мы уверены, что именно этот двигатель будет выбран Аэрофлотом в качестве основной силовой установки для МС-21.

- Подписание твердого контракта на 50 машин МС-21 – исторический рубеж не только для наших компаний, но и для всей страны, - подчеркнул генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. – Россия создала первый магистральный самолет нового поколения. Это свидетельство возвращения России статуса великой авиационной державы. Знаково, что подписание твердого контракта между Аэрофлотом и Ростехом по времени совпало с другим, не менее значимым для нашей страны: Аэрофлот официально вернулся в глобальную авиационную элиту – вошел в топ-20 крупнейших авиаперевозчиков мира. Сегодня, в том числе учитывая геополитическую обстановку, мы видим, что для развития успеха нам крайне необходима конкурентоспособная отечественная техника - качественная и экономичная. Поэтому для нас крайне важно сотрудничество с Ростехом - нашим крупным партнером и акционером.

Самый широкий среди узких

Напомним, МС-21-300 – среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, созданный корпорацией «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) в кооперации с промышленными компаниями страны. В производстве самолета активно задействованы холдинги Ростеха – ВСМПО-АВИСМА, ОДК, Технодинамика, КРЭТ, РТ-Химкомпозит.

Лайнер оснащен инновационной эргономичной кабиной и обладает улучшенными летно-техническими характеристиками благодаря инновационным конструкторским решениям. Впервые в мире в подобном самолете использовано крыло из полимерных композиционных материалов. Доля композитов в конструкции МС-21 превышает 30%, что позволяет существенно увеличить полезную нагрузку самолета.

Авиалайнер обладает самым большим в классе узкофюзеляжных самолетов диаметром фюзеляжа (4,06м) – такое решение обеспечивает пассажирам качественно новый уровень комфорта. В частности, салон самолета имеет увеличенный проход между креслами и поворотные багажные полки повышенной вместимости. Специально по заказу Аэрофлота на лайнерах планируется установка Wi-Fi-оборудования, обеспечивающего пассажирам доступ в интернет.