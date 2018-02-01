Анна Нетребко и Юсуф Эйвазов посмотрят коллегам в рот

1 Февр. 2018 2018-02-01T20:57:45+03:00

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Пожалуй, у Ивана Урганта и команды его шоу самые длинные новогодние каникулы на всем нашем телевидении. Возвращение проекта в эфир состоится в эту пятницу - сразу после премьерного выпуска нового сезона шоу «Голос. Дети». Кстати, один из наставников проекта станет гостем программы Ивана. Ему предложат испытать себя в тренажере для космонавтов — кресло в нем крутится во все стороны, включая позу вверх тормашками. В таком положении несчастному предложат за 30 секунд ответить на максимальное количество вопросов про детские песни.

Также на диван сядут звезды оперы — прекрасная Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов. Сначала они подробно расскажут о закулисье оперного мира, а затем будут вынуждены играть в предложенную Иваном игру. По фотографиям человеческих ртов супруги попытаются угадать — оперному певцу они принадлежат или нет?

Кстати, гостей Иван Ургант примет в обновленной студии. Зрительный зал оформлен как театральный партер — публика теперь сидит в красных бархатных креслах.

«Вечерний Ургант». Первый канал, пятница, 2 февраля/23.15.