Российских лыжников вернули в Кубок мира

1 Февр. 2018 2018-02-01T22:42:08+03:00

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Международная федерация лыжных видов спорта (ФИС) сняла временное отстранение от соревнований с восьми российских лыжников, апелляции которых были удовлетворены Спортивным арбитражным судом.

Таким образом, выступать на соревнованиях, организованных ФИС, вновь смогут Евгений Белов, Александр Бессмертных, Никита Крюков, Александр Легков, Наталья Матвеева, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Максим Вылегжанин, сообщается на официальном сайте федерации.

Все эти спортсмены, упомянутые в докладе Макларена, были временно отстранены от соревнований еще в декабре 2016 года и не выступали на этапах Кубка мира и чемпионате мира.

Напомним, что Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил 43 российских спортсмена от участия в Олимпиадах. 1 февраля, суд в Лозанне удовлетворил заявления 28 атлетов, включая 8 лыжников - снял с них обвинения в допинге и вернул им олимпийские медали Сочи-2014.

Кстати, на днях президент ФИС швейцарец Джон Каспер написал письмо президенту МОК Томасу Баху с просьбой разъяснить - почему российских лыжников не пускают на Олимпиаду. Бах ничего внятного ответить не сумел, а тут и CAS вынес вердикт, перечеркивающий антироссийские решения МОК.

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