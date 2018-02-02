2018-02-02T02:23:51+03:00
Общество

Расходы на научные исследования увеличат в два с половиной раза

Об этом стало известно на Первом профессорском форуме
Ксения КОНЮХОВА
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Сумму расходов на научные исследования увеличат до 2% от ВВП.Сумму расходов на научные исследования увеличат до 2% от ВВП.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сумму расходов на научные исследования увеличат до 2% от ВВП. Так сказал замминистра образования и науки Григорий Трубников на Первом профессорском форуме. Это почти в два с половиной раза больше, чем сейчас.

- Очень много говорится об интеграции академической и вузовской науки, государство реализует множество инициатив, но механизм обратной связи от профессоров и преподавателей пока отсутствует. Поэтому необходимо создать профессорские собрания, особенно в регионах, - подчеркнул ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.

Справка «КП»

Профессорский форум проводится общественной организацией «Российское профессорское собрание».

В число участников организации входят не только сотрудники российских вузов, но и Минобрнауки, Российской академии наук и Российской академии образования.

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