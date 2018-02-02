Ученые Тимирязевской академии выпустили новый учебник «Техническая эксплуатация автомобилей»
Вышел в свет новый учебник «Техническая эксплуатация автомобилей», подготовленный коллективом ученых Тимирязевской академии. Книга будет использоваться во всех вузах России, где обучаются специалисты в области транспорта. Издание поможет студентам изучить закономерности изменения технического состояния подвижного состава, нормативы технической эксплуатации автомобилей, их обслуживания и ремонта.
Учебник выпущен под общей редакцией члена-корреспондента РАН, доктора технических наук, профессора кафедры автомобильного транспорта Отари Дидманидзе. Издание одобрено Федеральным УМО в качестве учебника по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Наземные транспортно-технологические средства», «Техника и технология наземного транспорта». Рецензентами книги выступили директор ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» Андрей Измайлов и вице-президент Международной ассоциации автомобильного и дорожного образования (МААДО) Валентин Сильянов.
Непосредственное содействие в подготовке и издании учебника оказала ректор Российского государственного аграрного университета Галина Золина. Сто двадцать экземпляров учебника уже поступили в ЦНБ имени Н.И. Железнова Тимирязевской академии.
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