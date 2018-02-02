2018-02-02T03:00:55+03:00
Профессии будущего

Тимирязевцы отправились с автопробегом в город-герой Волгоград

Второго февраля Россия отмечает 75-летие Сталинградской битвы
Ксения БОГДАНОВА
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Студенты РГАУ-МСХА присоединятся к празднику, который пройдет в Волгограде. Фото: timacad.ruСтуденты РГАУ-МСХА присоединятся к празднику, который пройдет в Волгограде. Фото: timacad.ru
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Студенты Тимирязевской академии отправились в Волгоград с автопробегом, посвященным 75-летию Сталинградской битвы. Второго февраля Россия отмечает годовщину сражения, переломившего ход Великой Отечественной войны. Студенты РГАУ-МСХА присоединятся к празднику, который пройдет в Волгограде, своими глазами увидят масштабную реконструкцию битвы под Сталинградом, примут участие в форуме «Мы — патриоты!» и попробуют свои силы в интеллектуальной игре КВИЗ и творческих конкурсах. Ребята так же встретятся и пообщаются со студентами других аграрных вузов страны.

Перед поездкой с участниками пробега встретилась ректор Тимирязевской академии Галина Золина. Руководитель вуза пожелала ребятам счастливого пути и подчеркнула значимость их поездки:

- Вы прикоснётесь к истории великого подвига, постарайтесь прочувствовать его. Это было сражение, по героизму и духу равное Бородинскому и Куликовской битве. Поклонитесь от имени всех тимирязевцев священной Сталинградской земле и ее защитникам. Они - пример служения Отечеству.

Перед поездкой с участниками пробега встретилась ректор Тимирязевской академии Галина Золина. Фото: timacad.ru

Перед поездкой с участниками пробега встретилась ректор Тимирязевской академии Галина Золина. Фото: timacad.ru

На встрече ребята рассказали, как Великая Отечественная война затронула их семьи:

- Мои бабушка с дедушкой — дети войны. Прабабушка и прадедушка воевали, - говорит студентка третьего курса технологического факультета Елена Лесовая. - Прадед погиб на фронте. Поездка на форум для меня большая честь, я собираюсь участвовать во всех мероприятиях, посвященных памятной дате.

Один из руководителей автопробега, специалист по работе с молодежью Управления по воспитательной работе Адам Омаров считает подобные мероприятия необходимыми для правильного восприятия молодыми людьми истории нашей страны:

- Такие проекты помогают нам понять историю, хранить память о великих событиях, заставляют гордиться за наш народ и нашу страну.

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