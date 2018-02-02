Филологи, издатели и библиотекари вступились за "стыдные книжки", не понравившиеся детскому омбудсмену

2 Февр. 2018 2018-02-02T20:57:47+03:00

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Список из 16 книг, которые "страшно давать детям", озвученный вчера детским омбудсменом Анной Кузнецовой, вызвал бурю обсуждения в СМИ и в интернете. На защиту опальных книжек встали писатели, издатели, учителя, библиотекари и литературные критики. Они утверждают, что Анна Кузнецова поторопилась с выводами. Многие из книжек, которые она упомянула, для детей вовсе не предназначены, а другие уже стали классикой.

Эксперты подготовили открытое обращение к омбудсмену — всего под ним подписалось уже более 100 человек. Сбор продолжается. Сам текст письма разместила на своей странице в фейсбуке писательница Ирина Лукьянова. Приводим его полностью:

"Мы искренне надеемся, что это выступление просто плохо подготовлено кем-то из Ваших референтов, и не отражает Вашего отношения к современной детской литературе. Подобные сайты и паблики не могут служить источником адекватной информации о положении дел в ней. Контент для них создают случайные люди, часто недоучки. В отличие от журналистов, они не ставят перед собой задачу выдавать проверенную информацию. А бездумное и безответственное тиражирование ее создает у Вашей аудитории ложные представления о современной российской детской литературе.

В списке "16 шедевров" мы видим несколько грубейших ошибок. Так, например, материалы фольклорной или диалектологической экспедиции предназначены не для детского чтения, а для филологического и этнографического анализа. Нельзя считать, что если записанный исследователями текст "Бычок-дристунок" - сказка, то предназначен он для детей. И книгу Савелия Низовского и Давида Плаксина "Как царь ушел в девочки" нельзя рассматривать в отрыве от литературного контекста – от традиции литературы абсурда, от творческой атмосферы ленинградского андеграунда 1990-х гг. И книга Низовского, умершего в 2001 году, и стихотворение Игоря Иртеньева, написанное в 1991 году, – уже история литературы, а не ее современность.

Стихотворение Бориса Шварца "Веселая трава", включенное в перечень "16 шедевров", очень веселит современных читателей: ведь за последние лет двадцать это словосочетание воспринимается не иначе как эвфемизм наркотического растения. Однако в 1975 году, когда книга "Веселая трава" была опубликована впервые, о таком значении никто даже и не думал. Книгу, опубликованную 44 года назад, никак нельзя отнести к современной детской литературе.

Текст письма Кузнецовой разместила на своей странице в фейсбуке писательница Ирина Лукьянова.

"Петушиная лошадь", которая Вам показалась "неприличной", -- это персонаж фольклора народа коми. Это дух хаоса, разрухи, экологической катастрофы. Сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь" как раз о том, что экологическая катастрофа близка, но люди могут принять на себя ответственность и спасти мир, прогнав страшную петушиную лошадь. Эту книгу можно и нужно рекомендовать детям – более того, дети уже оценили и полюбили ее: в 2013 году решением детского жюри Светлана Лаврова с книгой "Куда скачет петушиная лошадь" стала победителем всероссийского конкурса на лучшее произведение для подростков "Книгуру", а в 2014 году эта книга стала “Книгой года” в номинации детской литературы.

Но есть среди возмутивших Вас произведений и настоящая классика. Так, четверостишие "Кот Антошка прыг с окошка…" - это строфа из стихотворения Сергея Михалкова "Грипп".

В список 16 книг, который, по-видимому, лег в основу Вашего выступления, включена даже иллюстрация к сказке Корнея Чуковского "Тараканище" - к хрестоматийной строчке "Волки от испуга скушали друг друга", которую анонимный автор подборки, вероятно, даже не узнал. "Тараканище" было написано почти сто лет назад, в 1921-22 годах: можно ли считать это классическое произведение детской литературы современным?

В своем выступлении Вы подошли к детской литературе по-взрослому прямолинейно. Вы отказали детской книге в праве на игру, на шутку, на множественность невинных смыслов, -- но добавили смыслов, детству не свойственных, маргинальных -- отыскав подтексты из мира наркозависимых, из криминального мира, сводя сказку к грубой шутке.

У современной детской литературы немало более серьезных проблем, чем слово "порошок" в стихах Михалкова (заметим, в тексте оно относится к пенициллину). И одна из этих проблем – поверхностный и пренебрежительный взгляд на детскую литературу даже тех взрослых, которым по долгу службы положено всерьез разбираться в ней.

Мы приглашаем Вас к диалогу. Писатели, педагоги, издатели, библиотекари и библиографы и поделятся с Вами своими знаниями о современной детской литературе, и расскажут об ее настоящих проблемах. Мы надеемся, что Ваше участие и Ваше влияние помогут развитию детской литературы в нашей стране".

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- Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах… Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже, — пояснила она.

Судя по тому, что Анна Кузнецова назвала "Павлом Бажановым" автора уральских сказов Павла Бажова, можно сделать вывод, что омбудсмен не очень сильна в детской литературе (подробности)