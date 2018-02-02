Бесплатные экскурсии на Масленицу в центре Москвы: Арбатские дворики, дом Мельникова и Елисеевский гастроном

2 Февр. 2018 2018-02-02T15:52:32+03:00

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С 9 по 18 февраля в столице пройдет фестиваль «Московская масленица». На ярмарках в центре и на окраинах можно будет полакомиться блинами с разными начинками, побывать на мастер-классах и концертах. А еще погулять по Москве с одной из 40 бесплатных экскурсий.

Гид проведет желающих по историческим улицам столицы, покажет архитектурные памятники и расскажет о традициях празднования Масленицы. Прогулки будут проходить ежедневно примерно по 1,5 - 2 часа каждая. Чтобы попасть на экскурсию, нужно заранее записаться на сайте проекта «Гуляем по Москве». Свободные места пока есть. Желающим побродить по городу рекомендуют надеть удобную обувь и одежду, взять с собой воду и перекус. В группу набирают примерно 20 человек. Местом сбора обычно становятся площадки около метро или рядом с известными памятниками. Экскурсии начинаются в 12.00, 15.00, 16.00.

КОНКРЕТНО

Что увидим и услышим

9 февраля, 16.00; 13 февраля, 12.00

Около памятника Пушкину начнется прогулка «Традиции веселья. От Золотого до Серебряного века». Участники узнают о московских масленичных гуляньях в прошлые века - праздничные украшения Тверской улицы, прогулки на тройках по Ямским, покупка угощений в Филипповской булочной и Елисеевском гастрономе, маскарады.

10 февраля, 12.00

От дома № 17 на Новом Арбате стартует авторская экскурсия по арбатским дворикам и переулкам. Гид расскажет, где поселили в советское время потомков Пушкина и Толстого, покажет всемирно известный дом Константина Мельникова и место исчезнувшей Собачьей площадки.

11 и 18 февраля, 15.00

Около памятника Гоголю во дворе дома-музея Гоголя на Никитском бульваре соберутся участники экскурсии «Ступени времени: от Гоголя к Романовым». На прогулке можно будет услышать стихи Маяковского, заглянуть в «Окна ТАСС», полюбоваться на особняки Шехтеля, церкви первых Романовых и времен наполеоновского нашествия.

Подробная программа бесплатных экскурсий на Масленицу - на сайте проекта.