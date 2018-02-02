Пережившая клиническую смерть звезда «Аншлаг» рассказала о страшном диагнозе

2 Февр. 2018 2018-02-02T17:20:15+03:00

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Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова (зрители ее помнят по известному скетчу «Ты пылюку вытирала?») стала гостьей программы «Судьба человека», где рассказала о том, как сложилась ее жизнь. Так, артистка призналась, что дважды пережила клиническую смерть и рассказала, что ей дало силы жить дальше.

Рожкова начинала свою карьеру с работы ведущей – объявляла композиторов и произведения на выступлениях симфонических и камерных оркестров. Примерно в это же время вышла замуж. Ее избранником стал музыкант Андрей Богданов. Светлана подарила ему дочь Яну, но вскоре брак распался.

Рожкова пояснила: "Он был очень одаренный человек. До сих пор пишет музыку, но на тот момент в нашей стране это было не в почете. Для моего мужа самое важное в жизни – музыка, а не семья. Я очень хотела семью и детей – я это получила".

Со вторым мужем, певцом Юрием Евдокуниным, артистка также познакомилась на работе. Они вместе выступали и танцевали рок-н-ролл. Близкие отговаривали Рожкову: мол, Евдокунин - человек-оркестр, что он знает про любовь, семью, ответственность?! Но Рожкова была уверена, что Евдокунин - ее судьба.

"Это была интуиция. Я почему-то сразу ему поверила, поверила в его любовь, в его чувства. И я, во-первых, не ошиблась, во-вторых, не разочаровалась, потому что более преданного и любящего человека я бы вряд ли встретила", – заявила Рожкова.

Светлана и Юрий вместе уже 30 лет. Рожкова подарила мужу дочь, при этом вторую беременность долго скрывала от родных. "У меня больное сердце, поэтому первые роды могли закончиться катастрофой. Мама очень переживала за меня и боялась, что вторые роды я не переживу", – уточнила артистка.

Светлана призналась, что дважды пережила клиническую смерть. "У меня было два эпизода клинической смерти. В далекой молодости по глупости я на голодный желудок выпила много алкоголя, хотя я его и не пью. Сердце остановилось, но врачи меня спасли. Во второй раз клиническая смерть была во время операции после аварии. Я видела тоннель и свет впереди, словно лечу на этот свет. Там я видела тень, образ – понимала, что там кто-то есть и спрашивает обо мне. Я поняла, что он говорит: "Еще не время". И проснулась..." – рассказала Рожкова.

Но и на этом невзгоды Рожковой не прекратились. Несколько лет назад у нее обнаружили тяжелую болезнь, и, по прогнозам врачей, жить ей оставалось не более полугода. Однако артистка не стала опускать руки и принялась лечиться. «Стараюсь не думать об этом и просто живу. Я настроена еще долго жить и бороться», - заверила юмористка, которую прозвали «главной свекрухой страны».